Gogolook以AI防詐技術奠基　推三大核心業務擴展海外市場

以數位防詐應用程式「Whoscall」聞名的Gogolook（走著瞧），近年積極拓展事業版圖，旗下除防詐服務外，還包括金融媒合平台「袋鼠金融」與企業端解決方案品牌「ScamAdviser」，業務已遍及泰國、菲律賓、馬來西亞與日本等亞洲市場。

Gogolook共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示，全球政治與經濟局勢日益複雜，各國對資安與防詐領域的需求迅速上升，為公司帶來成長新動能。面對這股趨勢，Gogolook以三大核心業務——消費者防詐、企業防詐方案與金融科技服務，為成長引擎，全面加快市場布局與產品推進，預計2025年將成為公司邁入連續獲利的元年。

鄭勝丰指出，軟體產業具有高前期投入、低邊際成本的特性，一旦營收規模達到臨界點（critical mass），獲利將隨之快速提升。Gogolook持續以AI技術強化產品效能與營運效率，並透過產品升級與訂閱制營收模式，推動獲利能力顯著改善。

在企業端市場，Gogolook近年來加速推進國內外合作案，並於去年收購全球詐騙監測品牌ScamAdviser，已開始發揮綜效，顯著挹注營收表現。另一方面，金融科技平台袋鼠金融也強化流量變現策略，配合創新服務持續落地，帶動整體營收維持高速成長。同時，在用戶獲取效率優化與規模經濟擴大帶動下，袋鼠金融正穩步朝損益平衡邁進。

在技術研發方面，Gogolook不僅持續深耕AI防詐模型，並將研發成果導入既有應用場景，有效提升詐騙偵測精準度，也強化用戶信賴度。消費者端主力產品Whoscall的用戶規模（MAU）穩定成長，訂閱收入同步提升。數位廣告業務方面，雖然2024年處於低基期，但在MAU回升的基礎下，預期今年將恢復穩定成長動能。

國際市場方面，Gogolook聚焦七億人口的東南亞市場，並同步拓展歐美業務版圖。公司持續深化與國際組織、各國政府及大型企業的合作關係，以擴大服務觸及範圍與品牌影響力。

鄭勝丰進一步表示：「今年第一季的獲利表現優於內部預期，展現Gogolook整體營運動能日益強健，也標誌著公司正式步入長期損益兩平的新階段，預期未來季度與年度將持續呈現穩健獲利。這項里程碑的達成，歸功於消費者端、企業端與金融科技三大業務的協同發展。」

他也透露，Gogolook未來將持續投入研發與創新，開拓更多元的營收來源。同時，公司正加速推進上市計畫，預期將邁向營收與獲利同步成長的嶄新里程碑，為下一階段的國際化發展鋪路。