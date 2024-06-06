Synology 推 ActiveProtect 提供高擴充的集中化資料保護

Synology群暉科技全新ActiveProtect資料保護解決方案。ActiveProtect為軟、硬體整合的備份一體機，專為企業資料保護量身設計，並整合多站點管理、資料不可竄改、來源端全域去重複、離線備份及多元還原方式等功能，大幅降低企業大規模部署及管理複雜度，增進資料保護效率。

Synology董事長暨執行長翁英暉指出，在當今快速發展的數位環境下，資料，是企業最具價值的資產。ActiveProtect展現了Synology一直以來對客戶的使命與承諾，讓各種規模的企業都能輕易管理資料，從容應對日趨嚴峻的資料安全挑戰。

ActiveProtect可集中保護組織內部的各種工作負載，涵蓋端點裝置、伺服器、虛擬機、資料庫、和Microsoft 365或Google Workspace等雲端服務。企業IT人員可透過單一操作入口，設定多重保護策略和備份任務，並視需求套用到整個組織，大幅提升資料保護的管理效率。

Synology執行副總劉家宇表示，ActiveProtect是長年與客戶合作以及累積研發經驗之下的結晶，有信心ActiveProtect能取代以往過於複雜且成本高昂的資料保護應用，並超越現代企業對於資料保護解決方案的期待。

受益於軟硬體整合的設計，IT團隊在數分鐘內就能完成部署ActiveProtect，並可在設計直觀的單一介面設定不可竄改機制、離線備份（Air-gap）和還原資料，大幅減少IT盲點及操作不同解決方案的管理負擔。

除了獨立作為備份伺服器，ActiveProtect也能部署於多個站點，並透過集中的CMS平台進行管理，單一叢集下最多可達2,500台備份伺服器。備份至ActiveProtect的資料可搭配Synology NAS/SAN、C2 Object Storage或叢集中的其他ActiveProtect伺服器，作為異地備份或資料分層之目的地。

既有Synology Active Backup企業亦可採購ActiveProtect，並把當前備份任務加入至ActiveProtect，所有備份伺服器就能納入其管轄範圍，享受單一介面管理優勢，更增添部署靈活性。

ActiveProtect 適用於多種部署情境，可備份來自跨平台、跨站點的資料，並導入不可竄改與離線備份機制，大幅強化備份資料安全性。

ActiveProtect內建增量備份，並支援跨站點的來源端全域資料去重複化技術，確保使用最少頻寬以高速備份和複寫資料，比起舊式備份機制可提升7倍的備份速度，資料去重複化比亦高達2:1，為組織顯著降低營運成本。