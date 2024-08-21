Moxa 賦能產業綠色轉型　助企業備戰「碳有價」

台灣企業在面對ESG相關議題當下，未來幾年可謂壓力重重，除了今（2024）年美國清潔競爭法案（CCA）箭在弦上外，明（2025）年台灣將啟動碳費徵收，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）預計2026年上路。碳有價時代已勢不可擋！身為全球供應鏈關鍵環節的台灣產業及製造業不但扮演著眾多國際品牌供應商的重要角色，更在品牌客戶嚴格的要求下讓企業面臨越來越多元且不確定的嚴格碳排放監管需求，許多業者的「碳」焦慮快速飆升。四零四科技（Moxa）與生態系夥伴奕馬資訊和中冠資訊鼎力合作，在這波雙軸轉型的趨勢中讓產業加速邁入綠色轉型，跨越碳盤查的門檻，提供解憂方案和備戰策略。

根據經濟部統計，全台登記的中小企業有超過150萬家，其中受供應鏈或外銷歐美要求，必須做碳盤查的就約有19萬家，涵蓋電子、紡織、運輸、食品、鋼鐵、金屬製品等行業。以金屬扣件產業為例，台灣是金屬扣件全球第三大出口國，2024年預估出口產值超過新台幣1,600億，也是歐盟CBAM第一波課徵對象，產業因應碳排稅費而增加的營運和銷售成本壓力不言而喻。另外，台灣重要的電子零組件製造產業，亦面臨到國際品牌企業要求供應鏈提供碳盤查數據、進行碳管理的急迫需求。此外，還有更多產業亦戰戰兢兢中。

在這波產業迫切投入綠色轉型的趨勢中，Moxa觀察到，很多業者面對綠色轉型時在首要任務就被卡關了，主要是不知如何啟動碳盤查、要怎麼提供數據、如何保存佐證資料以因應碳盤查。Moxa致力協助台灣產業與供應鏈面對接踵而來的淨零碳排挑戰，與生態系合作夥伴攜手提供了全方位的軟硬整合解決方案，確保產業客戶能透過數位轉型帶來的好處，克服碳盤查的起步門檻，順利邁向綠色轉型的目標。

Moxa泛亞暨台灣區總經理林世偉表示，產業從過去要提升生產效率、補足人力缺口的數位轉型需求，到近年因應淨零碳排的趨勢，綠色轉型為數位轉型加入了很多不同面向，不過數位轉型的程度又是決定綠色轉型的容易度的關鍵要素。Moxa憑藉在工業網通幾十年的經驗，深諳各種生產現場的特色和關鍵節點，也相當了解各產業生產現場的碳盤查要點和綠色轉型的落地需求。雖然碳盤查是產業綠色轉型的起步，不僅要克服技術層面和提供系統整合所需的穩定度，更須確保採集數據的效率和正確性。

隨著智慧製造趨勢，工廠導入越來越多的設備、感應器以及系統等協助自動化與智慧化的生產活動，再加上廠務如空調、水電等設備運作，因此也增加了碳盤查的複雜性。奕馬資訊總經理李秉恒指出，過去生產線上想知道碳排放量，光靠人工一一記錄加總計算，其複雜性與人工作業不僅費時且可能帶來計算失誤。現在透過數位轉型的基礎建設如機聯網的應用，讓每個階段的製程皆可以透過穩定可靠的邊緣連結與運算設備自動擷取記錄提定時段的數據，最後生產工單上也可以清楚顯示整筆工單的碳排放量，不僅可以減少傳統作業模式的複雜度和人為錯誤，面對未來更多新設備、新系統加入，甚至需要因應未來的碳稅／碳費政策法規調整也能更彈性與便利因應需求的變化與擴充。

此外，因應碳關稅、碳費等法規多元且陸續有新的法案將上路，以及供應鏈受到國際客戶要求提供碳盤查數據，但不同法規與各家客戶需求的數據計算與報表架構皆不一致，難以整合。中冠資訊決策應用系統處專案經理柯忠宏表示，中冠與Moxa攜手透過穩定可靠的工業網通與邊緣連結設備，打造針對能源管理與溫室氣體盤查的整合性解決方案，能協助客戶準確、不間斷地監控各種能耗和排放數據，並使得監控數據與佐證資料可以數位化保存，更容易彙整與提供給查證單位或國外客戶查驗，為產業未來因應不同碳盤查規範以及能源管理需求打造精確堅實的應用基礎。

Moxa憑藉超過35年處理工業數據與連結的專業，為企業數位轉型提供最堅實的基礎，也成為賦能產業綠色轉型的指標性的最佳實作，幫助企業有效應對雙軸轉型過程中的各種挑戰，以逐步建構綠色永續的長遠價值。更多Moxa強韌聯網與產業數位轉型解決方案皆將於2024台北國際自動化工業大展精彩呈現，歡迎蒞臨南港展覽館一館4F M1020了解更多資訊。