鄧白氏、精誠資訊與玉山銀行攜手推動產業永續發展

因應海內外產業淨零轉型的迫切需求，美商鄧白氏、精誠資訊與玉山銀行攜手合作，整合數據、科技與金融優勢，加速推動企業永續發展。精誠資訊於「中小企業碳管理系統」中導入鄧白氏全球ESG數據，致力協助製造業的永續轉型效能，獲得工總高度肯定。三方合作結合各自專長，以實際行動響應金管會「綠色及轉型金融行動方案」，有效幫助台灣企業強化永續實踐，提升國際競爭力。

全球都在朝向永續發展目標前進，台灣主管機關更是積極推出多項綠色轉型政策，不管是金融機構、上市櫃公司、中小企業，普遍面臨如何系統性收集、分析應用、持續監控永續數據的挑戰。2025台灣碳費開徵在即，企業需要可靠的數據基礎來評估風險、發掘機會並制定永續行動策略。

美商鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安（Julian Prower）表示，永續轉型必須是可衡量、可管理且能創造價值的過程，並以數據和洞察力為基礎。鄧白氏作為全球商業數據分析領導者，深知永續轉型需要的不僅是單一工具，而是整合各界資源的全面支持。以ESG數據為核心，連結產業鏈上下游資源，希望透過精誠資訊的科技平台、玉山銀行的金融支持、銜接工業總會的產業網路，致力於將數據轉化為實際可行的永續行動，協助台灣企業從數據驅動決策，提升永續管理能力，在全球永續趨勢中搶占先機。

美商鄧白氏台灣數據長呂苑玲補充，鄧白氏ESG永續數據，參照國際六大永續準則，建立了涵蓋13項主題、31項議題的評比架構，目前已收錄全球8,200萬家及台灣42萬家企業的ESG表現，打造全球一致化的永續發展評估基準。

對中小企業而言，不僅大大降低了永續資訊收集、分析與報告過程中的門檻，為資源有限的企業提供客觀可信的第三方數據，有效提升永續資訊揭露的數據品質；同時也透過各項ESG評比，包含與同產業的比較，協助企業了解自身永續績效，進一步優化永續改善策略。對金融機構而言，鄧白氏克服了長期存在的企業客戶ESG數據獲取困難、評估標準不統一及內部應用能力不足等關鍵挑戰，賦能金融機構將永續發展概念整合到融資授信業務之中，發展永續金融商品，引導企業邁向淨零排放目標。

精誠資訊MEGA SI生態長暨資深副總經理詹伊正強調，響應全球2050淨零碳排的願景，精誠資訊的中小企業碳管理系統是一套結合專業顧問與技術團隊共同打造的一站式SaaS雲端碳管理平台。與鄧白氏的合作，將鄧白氏全球ESG數據導入平台，協助中小企業循序漸進制定減碳目標及規劃有效的減碳管理策略，有效追蹤、分析與管理企業的碳排放數據，幫助企業推動數位化碳盤查、提升綠色競爭力。

玉山金控永續長張綸宇表示，作為企業永續轉型夥伴，玉山積極發展綠色金融，將企業減碳計畫納入投融資評估考量，促進產業升級。亦建立「碳資料管理工具」並提供企業使用，鼓勵尚未進行碳盤查的企業，加速收集及管理碳排資料；對於已進行碳盤查的企業，則結合永續轉型平台專家團隊，協助優化永續資料品質並提升揭露維度。希望透過將永續數據與金融產品的結合，帶動整體產業一起投入減碳作為，發揮金融影響力，加速台灣永續發展。