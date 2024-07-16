HPE全新虛擬化功能　提供簡易性、高效能及加速價值創造

HPE宣布擴展其混合雲產品陣容，推出專為HPE Private Cloud所設計的虛擬化功能。該功能結合了開源、基於核心的虛擬機器（kernel-based virtual machine，KVM）以及HPE創新的叢集編排軟體，為嚴苛的企業工作負載提供高效能和高可用性。其虛擬化叢集透過雲端控制平台進行管理，因此無須為地端管理專門配置寶貴資源。此外，即使與雲端中斷連線，HPE的虛擬化功能也能持續運作。

HPE混合雲營運長Hang Tan表示，為了徹底實現混合雲的承諾，企業已意識到採取混合設計架構的必要性，其提供統一、基於平台的雲端操作模式，同時擁有靈活性與控制力，且不受特定廠商鎖定。為了滿足這些需求，推出適用於HPE Private Cloud的虛擬化功能，以擴展HPE混合雲產品陣容。透過結合全堆疊的混合雲功能和開放的混合雲生態系統，HPE GreenLake雲端平台將成為企業未來部署混合雲的最佳選擇。

HPE的虛擬化功能已完全整合至其私有雲解決方案中，透過採用HPE Private Cloud與HPE虛擬化功能，企業可享有簡易且直觀的管理體驗，包括Day 0和Day 1+的自動化操作，整合資料保護的兩步驟虛擬機器配置，以及自動化生命週期管理。

企業還將享有HPE原生整合的HPE Alletra Storage MP平台優勢，即高效能的資料密集型工作負載與資料減量技術。HPE Alletra Storage MP支援獨立的垂直和橫向擴展，以最佳化個別工作負載需求，並透過軟體定義儲存（software-defined storage ，SDS）功能將資料複製技術擴展至公有雲。藉由HPE的諮詢、專業和託管服務，客戶可以進一步防範營運和技術風險，同時加速價值實現。

HPE Private Cloud支援虛擬機器、容器和裸機上的虛擬化工作負載以及雲端原生和AI工作負載。採用HPE Private Cloud的企業將獲得與HPE混合雲服務原生整合的功能，例如資料保護和網路韌性（Zerto）、AI驅動的IT營運管理（OpsRamp），以及與第三方整合的功能。這些功能皆透過HPE GreenLake統一且基於平台的雲端管理模式提供。

隨著新虛擬化技術的導入，HPE成為首家在混合雲技術堆疊中提供完整企業級功能和服務套件的廠商，其中包括：

具備AI驅動之自動化功能的模組化私有雲基礎架構

網路虛擬化和分割（HPE Aruba Networking）

利用軟體定義儲存（software-defined storage ，SDS）於私有雲和公有雲上提供一致的資料移動體驗（HPE Alletra Storage MP）

完整的執行環境（含虛擬機器、容器、裸機）和AI架構

支援多雲、多廠商的雲端服務，包括IT營運管理（OpsRamp）、資料保護和網路韌性（Zerto），以及永續性報告（Sustainability Insights Center）

統一的雲端控制平台（HPE GreenLake）

諮詢與專業服務、託管服務以及金融服務

對於希望透過單一廠商降低技術和營運風險的客戶而言，整合HPE的完整功能套件以及第三方支援的解決方案將是企業首選。

企業採用HPE Private Cloud，並與HPE合作將其虛擬化的IT資產現代化，可節省高達5倍的總擁有成本（TCO）。對此，HPE已建立一套三步驟的完整方法：