打造可信網路防線　TWNIC三大策略升級資安與數位韌性

隨著地緣政治風險、AI加速滲透與跨境資安威脅逐年升溫，網路基礎建設的治理已不再是單一組織或國家可以獨力承擔的挑戰。

為了強化台灣網路安全與全球數位治理的參與度，財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）於日前提出未來三大發展主軸：「強化資安韌性」、「建構數位信任」以及「深化國際合作」。這不僅標誌著TWNIC將從技術部署層面持續強化DNS基礎防禦機制，更進一步透過政策倡議與國際合作，奠定台灣在全球網路治理生態系中的關鍵定位。

數位發展部部長黃彥男指出，當前政府積極推動「韌性、安全、繁榮」的數位環境，並持續強化數位主權。他表示，TWNIC此次所提出的三大策略，與數位發展部的政策主軸相互呼應，尤其對於因應當前威脅多元化與信任架構變動的挑戰，提供了具體可行的執行路徑。TWNIC 董事長黃勝雄則指出，當代網路威脅不僅跨越技術邊界，也跨越法律與治理框架，為此TWNIC不僅需深耕本地基礎建設，更須在ICANN、APNIC等全球多邊治理平台中發聲，並與國際社群建立「Trusted Notifier（受信任通報者）」合作模式，共同對抗網域濫用與跨境詐騙等惡意行為。

在基礎建設方面，TWNIC 將優化網域名稱系統（DNS）架構，強化抵禦攻擊的能力與服務可用性。未來，TWNIC 將導入「雲地混合」的域名解析架構，結合Anycast與分散式部署機制，讓DNS服務具備更高的抗壓能力與容錯性。此外，也積極推動 DNSSEC（Domain Name System Security Extensions）部署，強化防範域名紀錄被偽造或竄改的能力，確保解析紀錄具備可驗證性與來源完整性。

除了基礎架構升級，TWNIC亦強化數位信任與身份驗證機制。具代表性的Quad 101公共DNS服務，將進一步提升傳輸加密等安全性功能，保障用戶隱私。TWNIC也啟動「綠色域名認證」計畫，透過視覺標記與驗證過程，協助使用者快速辨識可信網站；同時導入「Registry Lock」安全機制，避免域名遭受未授權變更或轉移，從而提升企業在面對釣魚攻擊、網站劫持等威脅時的應變能力。

在國際合作層面，TWNIC延續其在IETF、ICANN、APNIC等組織的參與角色，進一步拓展與DNS-OARC（Domain Name System Operations Analysis and Research Center）、NetBeacon、FIRST等國際安全社群的技術合作。藉由雙向交流與標準制定參與，TWNIC希望將台灣在DNS技術、路由安全與資安通報等實務經驗，轉化為全球治理共識的一部分，也讓台灣在國際網路政策與標準制訂中持續扮演關鍵角色。

回顧過去25年，TWNIC已完成多項基礎建設的指標性成就，包括 .tw 與 .台灣 領域的 DNS 可用率達100%，路由來源授權（ROA）完成率達98%，並在IPv6普及率上達到全球第13名的成績。這些成果背後，不只是單一單位的努力，更是產官學研與社群協力合作的結果。TWNIC執行長余若凡指出：「我們所提出的新策略，是為了讓每一個網路節點都能建立起安全、可驗、可信任的連線機制，也讓數位服務從底層基礎開始，就能穩健地因應未來的威脅變化。」

面對未來網路治理與技術演進的挑戰，TWNIC將持續以中立機構角色，連結國內需求與國際倡議，在防禦層面深耕DNS韌性與資安控管，在治理層面參與標準制定與政策協調，逐步實現「點點都信任」的願景，為台灣打造更開放、安全且具韌性的數位未來。