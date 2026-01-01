治理成2026首要AI議題　韌性主權需求考驗基建

2023年，AI引燃了全然不同的創新節奏與產業轉型。2025年，GenAI全面普及，Agentic AI也隨之登場，成為下一階段技術演進的核心。來到2026年，AI重新改寫企業與整個產業的運作方式，推動全新的營運、技術架構與創新動能。

西元2023年可說是科技領域的「大爆炸」時刻——AI引燃了全然不同的創新節奏與產業轉型。到了2025年，GenAI全面普及，Agentic AI也隨之登場，成為下一階段技術演進的核心。而更關鍵的是，我們已在戴爾科技等大型企業中明確看到AI帶來的實質投資報酬開始浮現。

來到2026年，AI的故事正式加速向前推進。AI重新改寫企業與整個產業的運作方式，推動全新的營運、技術架構與創新動能，其規模與速度甚至是去年都難以想像的。

行動呼籲：為高速演進的生態系建立治理框架

隨著AI發展持續加速，產業面臨明顯的波動性，而治理機制正是當前最關鍵、卻進展最為不足的一環。儘管聊天機器人、AI代理等高度價值的工具已快速導入生產環境，但支撐其運作的治理基礎仍未成熟。

這不僅具有風險，更是必須被正視的結構性問題。到2026年，確保穩定性與可控性的治理框架與私有化運行環境將成為剛性需求；在地部署模型（無論是本地端或可控的AI Factory）也將成為常態，以隔絕外部干擾並提供穩固基礎。 這不只是預測，而是緊急呼籲。若缺乏完善治理，不確定性將成為企業級AI落地的最大阻力。因此，公私部門應與企業市場生態系（包括企業與其技術供應商）協作，共同制定適用於企業市場的治理機制。

資料管理：AI創新的骨幹

到了2026年，資料管理與儲存將無庸置疑地成為所有AI創新的核心骨幹。

AI基礎架構不同於傳統IT系統，它著重於加速運算、與AI工作負載緊密整合的先進網路、新型使用者介面，以及最重要的——驅動AI成果所需的全新「知識層」資料架構。

專為AI打造的資料平台透過整合異質資料來源、保護新型態資料資產，並提供高效能儲存，以支撐日益擴大的AI運算需求。合作夥伴生態系也將發揮其專業，協助企業整合並優化企業級AI的資料管理解決方案。

能否有效為AI模型提供乾淨、有序且具高度相關性的資料至關重要。然而，隨著進入Agentic AI時代，資料將不再僅用於訓練大型模型，而是成為推理階段的動態資產，使AI得以在即時情境中生成持續演進的知識與洞察。

Agentic AI：新一代的營運持續管理者

Agentic正讓AI從協助型工具，進化為能管理複雜且長時程流程的核心角色。

在製造、物流等領域，AI代理不僅協助現場人員，更將成為協調者。透過動態資料流，它們能確保作業連貫、即時優化工作流程，並提升營運效率。

想像AI代理能擴展製程管理者的能力：依供應鏈中斷自動調整生產排程，或為新進員工提供複雜作業的逐步指引。當AI代理成為團隊目標與員工之間的中介，各產業的協作效率將達到前所未見的高度。

這些智慧代理將成為現代營運的「神經系統」，確保企業具備韌性與持續成長的動能。而如同所有AI能力，它們依賴企業資料驅動，也因此形成必須妥善儲存與保護的獨特知識與智慧資產。

AI Factory：重新定義韌性與災難復原能力

隨著AI深度融入企業核心業務，營運持續性已成為不可妥協的訴求。

AI基礎架構將進化為以韌性為優先事項，重新定義AI時代下的災難復原概念。重點不再是單純備份系統，而是確保在主要系統離線時，AI能力仍可維持運作。

要達成這一目標，AI價值鏈各環節都須推動創新——從資料保護、資安企業到核心AI技術供應商皆然。同時，政府、合作夥伴與大型AI創新者所構成的協作生態系，也必須共同打造具韌性的AI Factory，整合所需工具與專業，以確保營運持續性並在混合雲環境中保護關鍵AI能力。

AI推動全新的營運、技術架構與創新動能，2026年後發展趨勢預測。

主權AI加速國有企業基礎架構發展

AI已成為國家利益的核心要素，主權AI生態系正快速興起。各國不再只是AI技術的使用者，而是積極建構自身框架，以推動在地創新與維持數位自主。

這項轉變正重塑AI基礎架構的規劃方式，AI運算、資料儲存與管理將在保護與在地化敏感資訊上扮演關鍵角色。

企業也將因應主權框架，在區域內調整並擴展其AI能力。透過將資料留在國境內，政府得以規劃包含醫療在內的公共服務，而企業也能運用在地基礎建設，讓業務方向更貼合國家產業政策。

這將催生更具地方性、直接影響經濟與民生的創新，使AI從全球概念真正落地為推動國力的在地實踐。

＜本文作者：John Roese現為戴爾科技集團全球技術長暨首席AI長＞