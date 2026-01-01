善用Linux內建PAM機制　強化SSH安全防護

系統管理者通常會使用SSH服務以加密的方式遠端登入系統進行管理，也因此SSH經常成為惡意攻擊者的目標，因此建議設定適當的防火牆政策，控管可連線SSH的來源，降低被攻擊的風險。此外，也可利用系統上的PAM機制，進一步加強防護SSH。

挾著優異性能及廣泛支援的優勢，使用Linux系統來架構相關的網路服務（例如網站伺服器、郵件伺服器）也越發普及，一般而言，系統管理者通常會使用SSH（Secure Shell）服務，以加密的方式遠端登入系統進行管理，也因此SSH常常成為惡意攻擊者的目標。

一般而言，通常僅會有系統管理人員使用SSH服務進行系統管理，因此建議設定適當的防火牆政策。

控管可連線SSH的來源（也就是僅允許管理人員的IP可登入），即可有效地降低SSH服務被攻擊的風險。

除此之外，也可利用系統上的PAM（Pluggable Authentication Modules）機制，進一步對SSH加強防護。

因此，在本文中將說明如何使用PAM機制來達到下列功能：

1. 在SSH成功登入後，即觸發某個事件（例如寄發電子郵件通知管理者）以即時告知SSH已被成功登入。

2. 設定暴力攻擊的防護機制（例如設定5分鐘內登入失敗超過3次，即暫時封鎖該來源10分鐘）來增強SSH防護。本文所使用的作業系統為CentOS Stream 9。

認識SSH

SSH（Secure Shell）是一種網路通訊協定，主要的功能在於提供加密的方式來安全地登入至遠端系統進行管理。一般而言，Linux會內建此服務，使用者無須另外安裝。在簡單介紹過SSH服務後，接下來繼續說明相關的組態檔（/etc/ssh/sshd_config），常用的組態設定說明如下：

Port 22：設定SSH服務所使用的通訊埠，預設為22。為了安全考量，建議考慮改用其他的通訊埠。

PasswordAuthentication yes | no：設定是否使用密碼的方式登入，亦即使用傳統的帳號∕密碼方式登入，預設為yes。

PubkeyAuthentication yes | no：設定是否要使用金鑰認證的方式登入，使用者在建立專屬的數位金鑰後即可使用此金鑰登入SSH伺服器，而無需帳號密碼的認證。

PermitRootLogin no：設定是否允許root使用者（最高權限使用者）從遠端登入，通常建議將此組態設為no，亦即不允許root使用者從遠端登入。

AllowUsers [使用者帳號]：設定允許登入的使用者名稱。

SyslogFacility [Facility名稱]：SSH服務運作時的相關資訊，均會以系統上的Syslog機制進行記錄，此組態即是設定所使用的Facility（類別）名稱，預設為AUTHPRIV，表示會以驗證類別來記錄SSH運作相關資訊。

ChallengeResponseAuthentication yes | no：利用挑戰（Challenge）及回應（Response）機制的驗證登入方式，由系統發出挑戰，例如詢問一個問題（Challenge），而後使用者再進行回應（Response）。在確認回應無誤後，就表示驗證成功。

LogLevel INFO：設定所要記錄SSH事件的嚴重程度等級，當SSH服務發生符合所設定的嚴重程度等級的事件時即記錄，常見等級包括FATAL（記錄發生嚴重錯誤的資訊）、ERROR（記錄發生一般錯誤的資訊）、INFO（記錄一般資訊，如登入、登出等資訊）、VERBOSE（記錄詳細資訊，如詳細的認證過程）、DEBUG（記錄最詳細的資訊，通常是用來偵錯的用途）。

CheckHostIP yes | no：設定確認已連線過的主機是否有不一致的問題，在設定yes的情況下，SSH會比對每次連線來源主機的資訊，如果發現同樣的IP，但為不同主機（最常見的情況為更換主機，但使用同樣的IP），就會以訊息提醒使用者。

Ciphers：設定SSH連線時所使用的加密演算法。

MACS（Message Authentication Code）：設定SSH連線時所使用的訊息驗證演算法。

UseDNS yes | no：設定是否針對連線的來源IP進行DNS查詢，若無特殊的需求，建議設定為no，可加快連線SSH伺服器的速度。

usePam yes | no：設定是否使用PAM機制。

接下來，介紹PAM（Pluggable Authentication Modules）機制。

何謂PAM

PAM（Pluggable Authentication Modules）是Linux系統上用來統一管理使用者身分驗證的安全框架。主要目的在於將應用程式與驗證機制分離開來，讓開發者在不需要修改應用程式的原始碼的情況下，利用呼叫PAM模組的方法來達到驗證使用者身分的目的。

PAM的運作架構為三層式，如圖1所示。

圖1 PAM的運作架構。

「應用程式層」為欲使用PAM驗證的應用程式，在本文為sshd（SSH服務的應用程式）。而使用者可在「設定層」設定應用程式欲使用的PAM驗證方式，相關設定檔置於「/etc/pam.d」目錄內，並以服務名稱來命名，例如SSH服務的設定檔名稱即為sshd，相關內容如圖2所示。

圖2 設定檔相關內容。

使用者可藉由設定不同的組態來利用PAM機制進行使用者身分的驗證，其驗證方式會由上往下依序地執行驗證，以圖2為例，將會依序執行pam_selinux.so、pam_namespace.so等相關模組，在執行相關的模組驗證後，便會回覆驗證結果給應用程式，藉以判別是否驗證成功。其組態設定格式可分為下列四個欄位：

類型 控制組態 模組路徑 模組參數

每一個欄位的說明，如下所述：

類型

依其性質，則分為下列類型：

此類型的模組是針對使用者所提供的資訊（例如帳號∕密碼）來驗證使用者是否為合法的使用者。一般用來驗證帳號∕密碼是否正確。

相對於認證管理，主要是針對驗證的帳號使用狀態，例如驗證帳戶是否為有效帳號或帳號有效期限是否過期。

主要是針對密碼進行管理，例如設定密碼的複雜度或限定密碼的有效期限等相關事項。

主要是管理使用者成功登入後或登出等相關執行的事項，例如可設定記錄使用者登入時間與來源。

此組態主要是設定PAM模組的行為，常用的組態如下所述：

當PAM模組驗證判別為失敗時，並不會馬上回覆失敗，而是會繼續地往下執行其他模組的判別，直至所有模組都判別完成後，才會回覆驗證失敗至應用程式，告知驗證失敗。除此之外，必須所有的模組都驗證成功，才會回覆驗證成功。

當某個模組驗證判別為失敗時，即直接回覆驗證失敗訊息至應用程式，並不再繼續往下驗證其他模組。

在同樣一種模組類型內，如果單一模組驗證判定為成功，即表示以此模組類型的驗證已經成功，而不會繼續往下執行同類型中的其他模組。但要注意的是，但如果有設定其他類型的模組，就會繼續進行驗證，並回覆最後的驗證結果。如下例設定（有兩種不同模組類型的驗證）：

auth sufficient pam_access.so auth sufficient password-auth account required postlogin

當pam_access.so驗證成功後，就表示auth模組類型的驗證已經成功（不會再往下驗證password-auth），但會繼續驗證account模組類型內的模組（postlogin），再回覆最後驗證結果至應用程式。

此組態不管回覆驗證成功或失敗，均不會影響最後的認證結果，通常是用來記錄系統紀錄（Log）使用。

模組名稱

在此設定直接執行驗證的模組程式名稱及位置。

模組參數

用來設定要傳遞給模組程式的相關參數資訊。

在簡單說明過PAM機制的運作後，接下來利用pam_exec模組實作一個遠端使用者以SSH成功登入後，即觸發某個程式或執行某個指令（例如寄送電子郵件至管理者信箱）。

什麼是pam_exec模組

pam_exec模組主要是用來驗證成功後執行自訂的外部指令或程式，因此可以將此模組設定在使用者登入成功後，即執行寄發電子郵件給管理者的指令碼。pam_exec在SSH成功登入後，會將登入相關資訊儲存在系統上的環境變數，使用者可利用讀取環境變數的方式來取得相關資訊。相關環境變數如表1所示。

介紹過pam_exec模組後，接下來實作SSH成功登入後，即寄發電子郵件至管理者的功能。

首先，撰寫如圖3所示簡單的BASH程式（名稱為notify.sh），主要功能在於儲存登入使用者、來源主機及時間等相關資訊至檔案（/tmp/rpt.txt），而後再利用寄發電子郵件的方式，將資訊寄給管理者。

圖3 BASH程式內容。

接著，即可至PAM設定檔（/etc/pam.d/sshd）加入下列設定（使用者登入成功後，就執行notify.sh），如圖4所示：

圖4 在PAM設定檔內設定，若使用者登入成功就執行notify.sh。

session optional pam_exec.so notify.sh

在設定完成後，便可測試從遠端以SSH登入，成功登入後，就會執行notify.sh，並在「/tmp/rpt.txt」儲存如圖5之相關登入資訊。

圖5 儲存相關登入資訊。

而後，即可利用這個將此檔案寄給管理者的方式來掌握SSH登入狀況。接著，示範如何利用pam_faillock模組來降低SSH被暴力攻擊的威脅。

什麼是pam_faillock模組

pam_faillock是PAM架構內建防止暴力破解（Brute-force Attack）的安全模組，提供管理者設定時間區間（例如5分鐘內），連續輸入密碼錯誤次數（例如3次），暫時封鎖時間（例如封鎖1分鐘）等組態，例如管理者可設定在5分鐘內連續輸入超過3次的錯誤帳號就封鎖該來源1分鐘，藉此來防止攻擊者的暴力破解攻擊。其所使用的組態檔為「/etc/security/faillock.conf」，常用的組態設定如表2所示。

簡單介紹pam_faillock模組之後，接著實作防止SSH暴力攻擊的設定，由於設定較為複雜，因此不建議以直接編輯PAM設定檔方式來設定。在此將使用authselect（管理驗證Authentication與帳號資訊Identity的相關設定）程式來做設定。首先安裝最新版本的authselect與pam軟體，執行以下指令：

dnf upgrade authselect pam

authselect是使用配置檔（Profiles）方式來維護相關組態設定，並提供相關預設配置檔。這裡使用名稱為sssd的預設配置檔進行設定。

可先使用「authselect list」指令來確定預設配置檔，如圖6所示。

圖6 使用「authselect list」指令確定預設配置檔。

在設定pam_faillock模組之前，須先檢查SSH組態檔（/etc/ssh/sshd_config）相關設定，確認如下設定：

UsePAM yes ChallengeResponseAuthentication yes PasswordAuthentication no

在確認SSH組態設定後，接著使用「authselect select sssd」來選擇sssd配置檔，如圖7所示。

圖7 使用「authselect select sssd」來選擇sssd配置檔。

選擇完配置檔後，使用「authselect current」檢查現有選用的設定，如圖8所示，目前尚未啟用faillock模組。

圖8 執行「authselect current」檢查現有選用的設定。

接著，利用「authselect enable-feature with-faillock」啟用faillock模組功能。啟用完畢後，最後再執行「authselect current」確認是否已啟用faillock，如圖9所示。

圖9 執行「authselect current」確認是否已啟用faillock。

在確認啟用faillock模組後，就可以設定faillock模組的組態檔（/etc/security/faillock.conf），在此設定在2分鐘內如果登入錯誤超過3次，就對該來源進行封鎖120秒，設定內容如下：

dir = /var/run/faillock audit silent deny = 3 fail_interval = 120 unlock_time = 120

設定完成後，即可利用輸入3次錯誤密碼的方式，讓pam_faillock封鎖，並可在「/var/secure」查看到相關封鎖資訊，如圖10所示。

圖10 輸入3次錯誤密碼，因而讓pam_faillock封鎖。

除此之外，可執行「faillock」指令查看相關資訊，如圖11所示：

圖11 執行「faillock」指令查看相關資訊。

faillock #顯示被faillock封鎖的資訊

如果要解除所有封鎖，可使用「faillock –reset」指令來解除所有封鎖或使用，或者執行「faillock --user 使用者名稱 –reset」指令只解除某個使用者的封鎖。

至此，一個以PAM機制增強SSH的防護系統就完成了。

＜本文作者：吳惠麟，多年資安經驗，喜好利用開源碼建構相關解決方案，著有「資訊安全原理與實驗」等書。＞