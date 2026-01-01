弱會話識別ID易猜穿　網站登入後連線恐遭劫持

本文將介紹Cookie和Session的基本原理及其在網路世界中所扮演的角色。為了更具體地探討其安全性問題，還會實際演練DVWA的Weak Session ID等級Low、Meduim和High的範例題目，重點講解Session ID的常見問題及其破解方法，揭示Weak Session ID所帶來的安全風險。

在整個網路發展中，Cookie與Session都是不可或缺的技術，它們為使用者上網的體驗帶來顯著的提升。根據知名網站技術調查網站W3Tech統計，全球有超過40%的網站使用Cookie技術，其存在使得網站能夠提供使用者個性化的設定，並且在跨頁面操作時提升使用者體驗，例如維持登入狀態和保存購物車內容。但是很多人對這項技術的認識較為模糊，尤其對於其安全性及隱私風險方面的了解更是微乎其微。因此，歐盟於2016年起制定一般資料保護規範（GDPR），該規範講述要求一個網站在讓使用者清楚地知情並同意後，才能儲存非必要儲存的資料，這也是在很多的網站上都會出現類似是否接受Cookie的提示。

然而，第三方的Cookie尤其引人爭議，因為其允許廣告商進行跨網站的追蹤，建立使用者的喜好清單。但事實上，瀏覽器開發商也注意到隱私上的問題，如Chrome、Safari都開始限制第三方Cookie的存取，廣告和資料分析產業也慢慢進入「無Cookie時代」的轉型期，迫使業界找尋更注重隱私的替代追蹤方案。因此，了解Cookie與Session的原理，區分它們的類型與功能，對於現代網站的開發者或使用者都至關重要。

本文將會針對Cookie和Session的基礎原理、潛在風險進行詳細探討，並透過情境化演練與實際操作，使讀者更直觀地了解兩大機制運作原理。

相關背景知識說明

首先，介紹相關的背景知識。

無狀態的超文本傳輸協定（HTTP）

首先要了解HTTP（Hyper Text Transfer Protocol）本身是無狀態的，這讓伺服器無法分辨是哪位使用者在瀏覽這個網頁，同時每次的請求都是獨立的，伺服器不會記得使用者之前的狀態，如圖1所示。這帶來了一個問題：假設有一個網站在使用者登入會員後，每次切換頁面時，由於伺服器都無法知道這位使用者已經登入，使得每次切換頁面時都要重新登入來驗證身分。

圖1 無狀態的HTTP。

為了解決這個困擾，伺服器引入了Cookie機制，藉由在使用者瀏覽器上存放小文字檔案，使得伺服器能夠記住使用者的狀態。

Cookie與Session的基本原理

接著，分別說明Cookie與Session的基本原理。

Cookie是一種儲存在使用者瀏覽器的小型文字檔案。在基礎的Cookie運作中，當瀏覽器連接伺服器時，伺服器會回傳一個Set-Cookie的回應標頭，然後瀏覽器會儲存這個Cookie。之後，每次發送請求到同一個伺服器時，瀏覽器便會自動攜帶這Cookie。例如，使用者第一次登入後，伺服器會生成並回傳一個代表登入者身分的標頭。之後的每次請求中，瀏覽器會自動附帶該Cookie，伺服器藉此確認使用者的身分，Cookie運作原理如圖2所示。

圖2 Cookie的運作原理。

Cookie的類別主要分為第一方Cookie和第三方Cookie兩類，說明整理如表1所示。

Session是一種由伺服器端儲存客戶狀態的一種機制，常用於使用者與網站之間維持狀態，如登錄資訊、購物車內容等。通常與Cookie搭配使用。它在處理使用者敏感資料（如銀行系統或後台管理系統）時尤為重要。

Session與Cookie不同，它將使用者狀態儲存在伺服器端，透過唯一的Session ID標識使用者身分。Session ID通常存放於Cookie中，伺服器端透過比對Session ID驗證使用者身分，此機制能大幅減少敏感資料洩漏至客戶端的風險，運作原理如圖3所示。

圖3 Session的運作原理。

瀏覽器每次請求時攜帶這個Session ID，伺服器根據Session ID對應的資料判斷使用者狀態。使用者登出時，伺服器刪除這筆Session資料，Session ID即失效。如果Session規律明顯，容易被預測，這種容易被預測的Session ID產生方式被稱之為Weak Session ID。

以表2來說明Cookie和Session的主要差異。

Cookie的主要安全問題

由於Cookie是儲存在瀏覽器端，且每次會將請求自動發送到伺服器，使其成為眾多攻擊的目標，特別用於儲存維持登入狀態之Session ID的Cookie。以表3整理Cookie常見的威脅攻擊。

防範Cookie安全問題

伺服器在回應請求，可以在回應中加入Set-Cookie標頭，該標頭會告知瀏覽器儲存Cookie，則Set-Cookie標頭中也細分成不同的屬性以實現Cookie的安全性，在表4中針對不同的屬性設定做介紹。

DVWA之Weak Session ID 實戰教學

接下來，以DVWA（Damn Vulnerable Web Application）之Weak Session ID的Low、Medium、High等三種難度的題目作為範例，了解錯誤的Weak Session ID產生方式是怎麼出現資安漏洞，以及有心人士可能會用什麼方法來破解。

級別：Low

從圖4中的程式碼可以看出last_session_id不存在時預設為0，反之則加1，並設置為dvwaSession。根據以上分析，可以推測出級別Low的Session ID產生方式是用+1做遞增。

圖4 DVWA級別Low範例程式碼。

級別：Medium

圖5中程式碼與上一題基本相同，差別在於為了產生Session單一性不重複，加上時間來運算。這個範例中的dvwaSession是透過時間戳來形成，可以透過線上的時間戳工具來破解，如timestamp工具，網址為「https://www.epochconverter.com/」。

圖5 DVWA級別Medium範例程式碼。

級別：High

如圖6所示，當Session + 1後以使用MD5的方式轉換成雜湊值（Hash），使用線上Hash破解工具進行爆破（https://crackstation.net/），如圖7所示，觀察爆破後的結果，可以發現依舊是1, 2 ,3 ,4…，該值只不過是Session經過雜湊函數轉換後的結果。

圖6 DVWA級別High範例程式碼。

圖7 透過線上Hash解密工具識別dvwaSession。

實際情境演練

以下透過模擬使用者登入頁面，演示幾種網路技術的實際運作以及潛在風險。

無狀態HTTP

在無設置網站的模擬環境中，輸入正確的帳號密碼進行登入操作，登入畫面如圖8所示。成功登入後，如圖9所示，按下〔F12〕鍵可以觀察到Cookie中並未儲存任何資料。

圖8 登入介面。

圖9 登入成功。

這是因為HTTP是一種無狀態的協議，每次的請求都是獨立的。每當頁面重新整理時，伺服器無法記住使用者的登入狀態，因此將瀏覽器導回尚未登入的頁面，如圖10所示。

圖10 原始尚未登入的介面。

Cookie（無加密）

再次成功登入後進入使用者頁面，此時可以發現Cookie中儲存了使用者的基本資料。Cookie是在第一次請求後產生的記錄，後續請求只須攜帶該記錄，伺服器即可理解使用者的狀態，如圖11所示。

圖11 使用Basic Cookie登入成功。

以生活實例來說，健忘的早餐店的老闆儘管記不住客人的習慣，但當你把要點的餐點寫在衣服上，老闆就能快速提供服務。然而，由於Cookie儲存在瀏覽器端，因此使用者可以直接修改其內容。

以下示範了修改Cookie中儲存使用者ID，成功登入其他人的使用者頁面，這是未加密Cookie所造成的重大資安漏洞，如圖12所示。

圖12 修改Cookie中儲存使用者ID並成功登入其他人的使用者頁面。

Session-Based Authentication

為解決上述問題，伺服器可將Session（如登入狀態）資料加密後儲存於Cookie中，如圖13所示，並由伺服器端負責解密。使用者登入後，伺服器將加密的Session資料回傳給瀏覽器。每次請求時，瀏覽器會攜帶這份加密的Cookie，而伺服器解密後檢查使用者狀態。

圖13 session_data和其值。

範例中，經過加密後的Cookie是一段亂碼，解密後可得到：

{"id": "1111727", "name": "王小明"}

此方法雖提升了安全性，但加密與解密運算會增加伺服器負擔，加密後的Cookie也會占用更多傳輸空間，影響效率。

Session Data Storage

使用者在登入成功後，伺服器會在資料庫中建立一筆Session資料，並生成一個sid，回傳給瀏覽器並儲存於Cookie內，如圖14所示。

圖14 生成一個sid，並儲存在瀏覽器Cookie中。

以生活實例來說，這相當於點餐後獲得號碼牌（sid）。該號碼牌只是用於查詢的編號，對應於使用者點的餐，但他人僅憑號碼牌無法獲知具體內容，因為資料存儲在店家內部。

然而，若sid的生成方式不夠隨機，例如直接以+1遞增，則會導致Session ID易被預測。例如，陳大明的sid是2，而根據王小明的sid是1，可推測ID是按遞增方式生成，如圖15所示。此類容易被預測的方式被稱為Weak Session ID，極易被攻擊者利用以盜取他人Session。



圖15 陳大明的sid為2。

結語

隨著網際網路技術的發展，Cookie和Session在提升網站性能與使用者體驗方面發揮著至關重要作用。Cookie可以保存使用者的偏好設定、登入狀態等，然而Cookie儲存在客戶端（瀏覽器）中，若未經妥善管理或加密，可能會遭受竄改或盜用。另一方面，Session作為伺服器端的會話工具，具有更高的安全性，但仍存在Weak Session ID的風險，攻擊者可透過觀察Session ID產生的規律竊取Session ID來冒充使用者。使用者應該提高對Cookie和Session相關技術的認識，定期清理不必要的Cookie，爾後上網在碰到Cookie提示後，也可以思考其必要性，避免在不安全的網站上不慎將個人隱私外洩出去。

＜本文作者：社團法人台灣E化資安分析管理協會（ESAM, https://www.esam.io/）元智大學多媒體安全與影像處理實驗室（Multimedia Security and Image Processing Lab）由黃正達博士率領成員們致力數位多媒體應用與研究，其領域包含但不限於密碼學（Cryptography）、偽裝學（Steganography）、醫學影像應用（Medical Image Application）、機器學習/深度學習（Machine/Deep Learning Application）、混合實境（MR, Mixed Reality）技術。＞