Palo Alto Networks 報告揭示：AI 正在推動雲端攻擊面大幅擴張

企業級AI的快速採用，正引發前所未見的雲端資安風險激增。為協助企業理解並因應不斷升高的威脅，全球網路安全領導品牌Palo Alto Networks發布年度《2025年雲端安全現況報告》，揭示AI正在大幅擴張雲端攻擊面。

隨著雲端基礎架構持續擴張，以承載大量湧入的AI工作負載，雲端環境已成為關鍵攻擊目標。調查顯示，過去一年內，高達99%的受訪者至少曾遭遇一次針對其AI系統的攻擊。與此同時，在99%受訪者使用的生成式AI輔助「氛圍編碼」（vibe coding）快速普及下，不安全程式碼的產出速度已超過資安團隊可審查的能力。在每週部署程式碼的52%團隊中，僅有18%能以相同速度修補漏洞，使得未處理的風險在雲端環境中迅速累積。

Palo Alto Networks Cortex產品管理副總裁Elad Koren表示，當企業積極擴大雲端投資以支撐AI發展時，往往在無意間為更複雜的新型攻擊手法敞開大門。我們的研究證實，傳統的雲端資安方法已不足以因應現況，使資安團隊不得不以零散的工具與緩慢、仰賴人工的修補流程，對抗機器速度等級的威脅。團隊需要的不僅是標示出卻永遠無法完全消弭風險的儀表板，而是必須轉型採用以代理（agentic）為核心的平台，全面涵蓋從程式碼、雲端到SOC，才能真正以快於攻擊者的速度運作。

本報告根據來自10個國家、超過2,800名資安高階主管與實務人員的調查結果，揭示AI正在雲端環境中帶來的關鍵變化，包括：

雲端風險的新前線：攻擊者正迅速轉向濫用雲端的基礎層架構，鎖定API基礎設施、身分識別機制與橫向網路移動，進一步加重原已承受高度壓力的資安團隊負擔。

API攻擊激增41%：隨著代理式AI高度依賴API進行運作，API使用量的爆炸性成長大幅擴張了攻擊面，使API成為高階威脅的主要入侵入口。

身分仍是最薄弱的環節：53%的受訪者指出，過於寬鬆的身分與存取管理（IAM）是其首要挑戰之一，顯示存取控管不足已成為憑證竊取與資料外流的主要攻擊途徑。

橫向移動風險持續存在：28%的受訪者認為，雲端工作負載之間缺乏限制的網路存取正成為日益嚴重的威脅，使攻擊者能在環境中自由橫向移動，將原本的輕微入侵升級為重大事件。

雲端與資安營運中心（SOC）整合的迫切性日益提升：隨著企業同時採用多家不同廠商的雲端與資安解決方案，系統與工具過度分散，正持續放大風險，使雲端安全與SOC的整合，成為企業不可忽視的必要策略。

工具分散造成可視性盲區：企業平均需管理來自五家供應商、約17套雲端資安工具，導致資料零散、脈絡不完整，進而拖慢事件回應速度。因此，高達97%的受訪者將整合雲端資安工具列為優先事項。

組織孤島拖延事件處置：雲端資安團隊與SOC之間的流程脫節與資料孤立，使修復作業停滯不前，30%的團隊需超過一天才能完成一次資安事件的處置。

雲端與SOC必須深度整合：共識已十分明確—89%的組織認為，雲端與應用程式安全若未與SOC完全整合，將難以發揮實際成效。

以機器速度實現端到端防禦：隨著攻擊者進一步將AI武器化、加速攻擊節奏，僅仰賴靜態可視性與零散工具，已使雲端環境暴露於高度風險之中。報告指出，若要維持領先優勢，企業必須導入結合主動風險降低與即時事件回應的端到端解決方案。為回應此一需求，Palo Alto Networks Cortex Cloud在同一個以代理（agentic）為核心的平台中，整合CNAPP（雲端原生應用防護平台）