接招量子風險　裝置信任鏈轉型

隨著Google透過Willow晶片展現出超越傳統超級電腦的量子運算能力，以及IBM與Microsoft在量子位元錯誤率控制上的持續突破，過去賴以維繫網路信任的加密技術正逐步逼近被輕易破解的風險。

後量子密碼學（PQC）不再只是實驗室中的前瞻研究議題，而是企業資訊基礎架構勢必面對的轉換工程，對IT管理者而言，遷移至PQC已成為無法迴避的長期課題。

SEALSQ Taiwan業務協理陳聖凱指出，量子電腦對資安體系的衝擊，並非來自單純算力提升，而是運算模型本質上的差異。量子疊加與量子糾纏所帶來的平行運算能力，使Shor演算法能在可行時間內破解RSA與ECC等主流非對稱加密演算法，進而摧毀HTTPS憑證、數位簽章與區塊鏈私鑰等現行信任體系的根基。

為因應量子威脅，美國國家標準與技術研究院（NIST）已於2024年正式發布首批後量子密碼學標準。陳聖凱強調，若僅以純軟體方式導入PQC，不僅會對CPU與記憶體資源造成顯著負擔，金鑰長時間暴露於主機記憶體中，也容易成為旁路攻擊或記憶體轉儲竊取的高風險目標。 因此，PQC的硬體化實作，成為能否真正落地的關鍵。透過將金鑰生成、儲存與加解密運算封裝於具備物理防護能力的安全晶片中，不僅可降低系統負載與整體延遲，更能確保金鑰在整個生命週期內不離開可信邊界。這種以硬體信任根為核心的安全架構，對於資源受限的物聯網裝置、邊緣運算節點，以及涉及高敏感資料處理的應用環境尤為重要。

從實際影響層面來看，物聯網（IoT）與智慧家庭將是PQC遷移最迫切的場域。多數IoT裝置的服役年限往往長達5年至15年，若現階段出廠的產品未在硬體層預留足夠的運算餘裕與加密敏捷性（Crypto Agility），未來一旦量子攻擊成真，這些裝置將因無法更新演算法而淪為殭屍網路的溫床。

陳聖凱表示，承襲自Atmel安全部門的技術底蘊，SEALSQ正透過VaultIC系列安全晶片與PKI憑證服務，協助網通設備與智慧家電業者，在路由器與終端裝置中建立符合智慧家庭通用標準Matter架構的硬體信任根，為未來抗量子遷移預作準備。

SEALSQ Taiwan業務協理陳聖凱提醒，量子破解威脅逼近，唯有硬體PQC晶片能提供物理級防護，以協助台灣產業在歐美法規轉型潮中搶得供應鏈先機。

除量子運算帶來的長期威脅外，生成式AI的快速擴張也正在重塑資安攻防態勢。攻擊者可透過大型語言模型自動化社交工程與惡意程式生成，顯著降低攻擊門檻；同時，AI模型權重與訓練資料本身亦成為高價值資產。陳聖凱指出，在AI運算節點導入PQC簽章與硬體身分驗證，不僅能確保模型來源與完整性，更是保護智慧財產權與資料隱私、建構可信任 AI 基礎設施的必要基礎。