Zoom 公布 2026 七大 AI 趨勢

邁入2026年，代理式AI（Agentic AI）迅速成為推動企業營運升級的關鍵動能，台灣企業也正站在這波轉型浪潮的最前線。根據Zoom近期委託進行的調查顯示，高達98%的台灣工作者已在職場中使用AI工具，不僅顯示AI在台灣職場的高度普及，也反映出企業為因應勞動力結構變化，正加速推動數位與營運轉型。

身為全球科技供應鏈的重要樞紐，台灣企業在2025年持續面臨缺工、營運成本上升等多重挑戰。企業已不再只是將AI視為提升效率與速度的工具，而是進一步期待AI成為具備自主判斷與決策能力的智慧夥伴，協助強化客戶信任、打造長期競爭優勢，並在高度競爭的全球市場中持續成長。

面對市場變化與挑戰，Zoom公佈2026年AI七大趨勢預測，期望協助台灣企業組織在代理式AI快速發展的時代，應對工作模式與員工體驗的轉變，並進一步提升客戶體驗與競爭力。七大AI趨勢包含：

趨勢一、代理式AI重新定義工作效率與流程：隨著代理式AI融入日常工作，員工能將更多時間投入在更有意義的工作上。許多重複性任務都能交由智慧代理人處理，例如更新專案進度、安排會議安排、摘要討論和管理後續追蹤等，讓員工能將精力投注於創意發想、策略規劃與人際互動上。

趨勢二、AI流利度（AI Fluency）成新基礎能力：科技技術與人類智慧的結合，將成為未來提升工作技能的核心。工作者需掌握與AI協作的方式、理解AI的建議，並在必要時提出質疑。透過有效的培訓與改變管理方式，企業將能充分發揮新興工具的價值。

趨勢三、人力管理將轉向人力「工作體驗」管理：人力管理將不再僅限於排程安排，而是轉型為動態的AI驅動系統，藉由衡量績效、成本與客戶效益，優化人力與虛擬代理的配合。客服中心將利用AI預測互動需求，並判斷在各種情境下，哪些資源能帶來最佳成果。

趨勢四、虛擬代理將成為人力資源：虛擬代理將不再只是提供制式化的回應，而是可運用情感智慧、自動執行並解決問題。AI能決定何時啟用虛擬代理、使用哪種模型，以及在平衡成本、效益與客戶體驗的前提下，何時需要將任務交給人類。企業將不再把聊天機器人視為「免費資源」，而是視其為團隊的一員，並以可量化的績效、成本與使用體驗指標來加以管理。

趨勢五、聯合式AI架構將助企業提升韌性與信任：越來越多企業將採用聯合式AI，透過結合多個模型以提升準確度、靈活性與成本效益。透過整合不同模型的優勢，企業能確保AI系統保持適應性與韌性，並為未來部署建立可信任的基礎。

趨勢六、透明度成為AI信任的新關鍵：AI的透明度不再只是為了符合法規，而將成為AI驅動企業之間最重要的差異化關鍵。隨著AI應用愈來愈複雜、無所不在，客戶也將更青睞能清楚說明AI系統如何運作、使用哪些資料，以及為何做出特定決策的企業。能將透明度真正落實於產品設計與營運流程中的企業，將更容易與客戶建立更深厚且長久的信任關係。

趨勢七、AI將把資安漏洞被攻擊時間壓縮至數小時，企業資安進入「超高速修補」時代：展望2026年，AI將加快零日漏洞武器化的速度，將原先數週或數天的攻擊準備時間，縮短到僅需幾個小時。這也迫使企業資安長（CISO）進入「超高速修補」時代，縮短漏洞修補週期，並建構可支援快速、持續更新的系統架構，成為不可妥協的基本要求。隨著自動化攻擊的增加，無法加快速度的企業團隊將會面臨更高的風險。