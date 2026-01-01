把笨水管變成AI創新底氣

全球AI的發展速度有目共睹。IDC預測，2025年全球AI支出將達2,270億美元，2030年則將突破19.9兆美元，推動全新的AI經濟。但根據思科《人工智慧準備度指數》調查，僅8%的企業展現出「領導者」特質，其中「網路」是關鍵因素。

隨著AI助理、智慧代理和資料驅動工作方式的興起，企業網路面臨著更即時、更延遲敏感且複雜度大幅提升的挑戰。然而，目前僅有11%的企業網路具備足夠的靈活性，能支援各種AI專案。

在思科與台灣企業合作中，我們觀察到多數企業在布局AI及網路架構發展時，面臨三大挑戰。首先，營運環境高度分散，從工廠、據點到雲端，管理複雜度快速攀升，其次，AI帶來的資料量與延遲，使傳統網路難以支撐。此外，資訊安全與合規壓力升高，零信任架構成為基本要求。要解決這些挑戰，網路必須從「傳輸管道」升級為「智慧平台」。同時，思科也推出了SD-WAN等創新解決方案，協助企業有效部署AI應用與推動業務創新。

以國際品牌雀巢為例：它是一個在185個國家、管理超過1,700個據點的全球最大食品飲料公司。其所面臨的挑戰與台灣許多企業相似：環境分散、工具零散、MPLS成本高昂，網路可視性不足，以及安全與合規壓力。

為應對這些挑戰，雀巢採用以SD-WAN為核心的現代化網路架構，結合可視性工具與具備安全能力的路由設備，把網路環境變得安全、可視、可控且具有彈性。雀巢的轉型過程有三點值得台灣企業借鏡。

第一，管理簡化。雀巢過去需管理近2,000台路由器，流程繁複。導入SD-WAN，雀巢透過單一控制台管理全球據點，降低IT團隊負擔與營運風險。

第二，智慧化。透過應用感知路由與動態調整機制，雀巢確保關鍵業務應用能依據即時網路狀況，選擇最佳路徑進行傳輸。藉由這些機制，雀巢的全球應用效能提升約35～40%，並維持99.97%的網路可用性。

第三，安全與可視性的提升。雀巢透過內建加密和集中化合規控管，有效提升整體安全防護能力。同時，雀巢引入可視化工具，即時監控和洞察網際網路、雲端及企業網路的運作狀況，大幅提升IT團隊排查及解決問題的效率。