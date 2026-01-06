擷發科技領軍 Edge AI 落地　AIVO 平台 CES 備受矚目

全球指標性科技盛會 CES 2026於拉斯維加斯正式揭幕，擷發科技進駐今年指標性AI應用館展現其強大的軟硬整合實力，正式對外展示CAPS（Cross-Platform AI Powered Solutions）跨平台AI軟體設計服務架構，並聚焦呈現該架構下已成功商用化的旗艦平台AIVO（AI Vision Operation），展現如何透過軟體定義，讓AI應用在全球場域中真正實現低門檻、高效率的實戰落地。

擷發科技董事長楊健盟博士表示，CES不僅是技術展示的舞台，更是檢驗AI是否具備實際應用價值的重要場域。AIVO的設計核心並非單一模型或純硬體效能，而是為了回應交通安防、智慧農業與無人載具在現實環境中面臨的限制，如網路環境不一、邊緣算力受限與長期維運成本等。擷發科技選擇從現實條件出發，透過AIVO建立可長期部署、可維運的Edge AI系統，讓AI真正轉化為營運流程的一部分，而非僅止於概念驗證（PoC）。

CAPS為擷發科技提出的跨平台AI軟體設計服務架構，協助客戶從實際應用需求出發，定義可落地、可維運的AI系統。在CES 2026，擷發科技以AIVO作為CAPS架構下的指標性成果，完整呈現Edge AI從概念驗證走向實際營運的關鍵能力。AIVO AI軟體設計平台則定位為CAPS架構下應用落地的先鋒，關鍵在於其針對邊緣運算場域中最具挑戰性的頻寬與多任務處理問題，提出可實際部署的工程解法。

主從式分散運算架構，回應大規模邊緣部署挑戰：面對場域範圍大、設備分散的應用需求，AIVO採用主從式分散運算設計，讓影像推論在前端的邊緣裝置即時完成，而系統管理與決策則集中在後端主控中心。前端設備只需回傳關鍵分析結果，而非大量影像資料，即使在4G／5G或網路不穩定的環境下，也能維持整體系統的即時掌握與集中管理。

即時異質多工設計，確保關鍵任務即時反應：為了在有限的邊緣算力下同時處理多項任務，AIVO內建動態資源調度機制，能在單一硬體平台上同時運行多個AI模型。在安防應用中，系統可同時進行物件偵測、行為分析與環境感測等不同神經網路模型，並依照任務的重要性即時分配運算資源，確保關鍵事件能被優先處理與即時回應。

憑藉AIVO的架構優勢，目前已完成多項國際場域驗證，並聚焦於全球要求極高穩定性的領域：

交通運輸安防：AIVO將計畫陸續導入捷運、鐵路、巴士、民航機與機場等環境。系統能於邊緣端即時辨識異常行為，並將關鍵警報有效整合至行控中心或政府維安系統，在不增加人力負擔下提升應變能力。 智慧農業轉型：針對美國農業高齡化與勞力短缺問題，AIVO透過視覺運算監測家禽/家畜健康，並將資深農業專家的經驗轉化為演算法模型。透過最佳化設計，AIVO能在農場低功耗與網路受限的環境下穩定運作。 AI無人機與機器人：AIVO強化端側自主運算。在基礎設施巡檢與災害應變場景中，即使面臨通訊不穩或無定位訊號限制，仍能即時執行物件追蹤與動態避障。

楊健盟博士指出，CAPS代表了擷發科技對AI軟體設計服務的總體定義，透過AIVO（應用落地平台）、XEdgAI（系統開發平台）與CATS（客製化ASIC服務）的垂直整合，形成『以軟體驅動硬體規格、以應用驗證設計方向』的核心競爭力。」為了加速此模式的全球普及，擷發科技於CES 2026宣布與歐洲AI晶片新創Axelera AI、工業電腦大廠艾訊（Axiomtek）、雷漢（Lex System）以及美國AI機器人整合技術新創Universal AI Services深化合作，組建國際策略聯盟。

透過CAPS架構的跨平台適配能力，擷發科技已成功整合國際主流AI晶片平台與工業級硬體，為全球市場提供以「軟體定義硬體（Software-Defined Hardware）」為核心的一站式Edge AI解決方案。強化擷發在Edge AI生態系中的技術話語權，更協助國際客戶在智慧交通、農業與機器人應用中，快速實現高效能、低功耗的系統佈署。