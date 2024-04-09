F5 收購 Heyhack 以滲透測試強化多雲應用安全能力

F5宣布，將新增新自動化偵察和滲透測試功能在F5 Distributed Cloud Services中。透過收購Heyhack所新增的功能，使企業更容易地保護現今多雲環境中，數量激增的應用程式和API。

憑藉這些新功能，F5 Distributed Cloud Services的用戶可以輕鬆掃描並發現影響其Web應用程式的漏洞。 根據自動掃描結果，F5 Distributed Cloud Services將建議Web應用程式防火牆的規則設定，以及其他適當的補救措施。該技術進一步強化F5的多雲應用程式安全產品組合，使客戶能夠自動發現漏洞。

F5執行副總裁兼首席產品長Kara Sprague指出，公司在現今高度分散的多雲環境中，面臨複雜性、成本和風險的重大挑戰。透過Heyhack自動化滲透測試，強化F5廣泛的應用和API保護解決方案，簡化了應用漏洞的發現流程。這個強大的解決方案，讓F5協助客戶更輕鬆地在任何地方、保護任何應用程式、任何API的又一例證。

F5持續將新的自動化功能引入F5 Distributed Cloud Services中。F5在AppWorld會議中剛發布業界最全面且支援AI-ready的API安全解決方案，該解決方案在應用程序開發過程中新增了漏洞檢測和可觀察性功能。