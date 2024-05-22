IBM 與 SAP 擴大協作　助企業運用 GAI 提升生產力、創新力與獲利能力

IBM與SAP宣布雙方合作的新願景：包括加入生成式AI能力與符合各行業需求的雲端解決方案，協助企業創造更多商業價值。

IBM諮詢全球資深副總裁阿禮（Mohamad Ali）表示，IBM與SAP雙方對於應用生成式AI的方式、基於開放夥伴生態系、信任、為特定目標設計與開發的策略，將有效地賦能企業客戶，優化業務成果。SAP營收長、執行董事會成員及客戶成功團隊主管拉塞爾（Scott Russell）表示，IBM與SAP新的『價值創造』合作計畫，將協助企業加速創新與增加競爭優勢；透過善用生成式AI，成為引領新時代的企業。與IBM拓展夥伴關係是正確的決定，將可協助更多企業加速其ERP系統上雲，並獲得基於雲架構的企業級AI的轉型效益。

新的「價值創造」合作計畫內容包括：

：雙方將共同在供應鏈上雲應用場景，建立新的生成式AI能力；將AI能力加入以雲為基礎、行業專用的SAP業務流程。首先，IBM將AI嵌入奠基於SAP企業科技平台的雲端解決方案與應用，包括RISE with SAP、GROW with SAP、為企業財務部門設計的財務規劃解決方案、供應鏈管理、人力資源管理、客戶體驗、與智能費用管理解決方案等。此外，IBM計畫利用SAP Signavio與SAP商用AI解決方案，協助客戶透過試作驗證計畫，設計新一代商業流程。

：雙方將一同打造由數據驅動與商業洞察賦能、智慧的端到端商業流程，加速產業創新。初期將以工業製造、快消品、零售、公共事業、汽車製造等行業為重點；IBM與SAP已經開發出專為消費品與零售業使用的新AI解決方案；同時，IBM已經針對各行業、各類職能與產品配送，著手開發100多個AI解決方案。此外，IBM計畫發展一份「行業價值地圖」，規劃新一代商業流程與探索AI科技創造的商機與效益。企業可在全球各地的IBM創新體驗中心與SAP的體驗中心，瞭解與試用上述全新AI解決方案。

：SAP生成式AI應用中心提供多樣的大語言模型，輔助可信任的與負責任的商業AI應用。這是IBM watson AI科技嵌入SAP解決方案計畫的延伸；IBM諮詢團隊將在特定SAP專案裡積極採用Granite模型，驗證其在IBM watsonx.ai平台上的能力。

：IBM將提出新一代企業平台參考架構，作為實現「淨核心」的方法。為此IBM將採用SAP BTP、SAP Signavio和LeanIX解決方案；這些新的參考架構將有助於定義資料、流程、系統和設備整合、流程編排與自動化的標準。IBM諮詢團隊還可以利用IBM Consulting Advantage、IBM的AI服務平台及其專有方法、解決方案和智能助理等組合，讓客戶交付的重複型作業更為高效，並保持流程一致性。IBM顧問團隊在IBM Consulting Advantage工具平台上使用生成式AI，完成產生使用者情境、測試腳本、人員培訓、變更管理內容、與建立程式碼等任務，轉變交付SAP解決方案的方式，在提高生產力之餘也降低應用AI的風險。

IBM與SAP共同預測在2025年由數位員工執行的深度自動化工作占比將達50%。

這項合作計畫奠基於IBM與SAP超過50年的夥伴關係，紮根於領先科技、行業與應用的專業知識，實現雙方對於「客戶為先」與滿足客戶業務需求的一貫承諾。IBM諮詢在全球擁有豐富的SAP規劃與建置經驗、資源與能力，SAP S/4HANA與SAP BTP認證顧問的數量全球居冠，人員的行業資歷平均超過10年以上，已經成功建置6,500餘個SAP專案。在台灣的電子製造、能源化工、公用事業、金融服務等行業，IBM諮詢亦已累積眾多SAP升級與轉型行業解決方案的最佳實踐，贏得客戶肯定與信任；其中以S/4HANA解決方案最為亮眼。台灣IBM諮詢總經理林翰強調，SAP是IBM重要的全球策略夥伴，雙方將繼續聯手，將行業與流程再造的專業與經驗、及企業變革能力，藉由建置多雲/混合雲架構與擴大深度應用AI，協助企業加速數位化轉型，取得成功。