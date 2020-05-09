AWS 在台舉辦黑客松 Hack for Good

AWS宣布推出台灣首場線上黑客松 Hack for Good，鼓勵開發者透過最新科技開發創新的技術方案以因應現今全球疫情。Hack for Good是AWS 2020年度黑客松活動，今年以線上形式舉辦。全國大專院校學生、獨立開發者、新創團隊，只要對於活用開放資料開發創新服務有興趣者，皆可報名參加。本次黑客松圍繞6大主題，分別為遠距溝通、醫療科技、物流電商、居家娛樂、企業數位化及生產自動化，若參賽者有其他創意主題方案，也歡迎提交。

在提交方案期間，AWS將提供一系列技術資源幫助和支持參賽者。AWS 架構師團隊以及AWS Hero將舉辦線上對談，並組成技術導師群提供參賽者架構諮詢時間，共同探討如何從0到1打造MVP的實戰經驗。所有參賽隊伍在報名成功後，將收到AWS 架構師或技術培訓團隊聯絡資訊，可自主發起架構設計諮詢需求。AWS亦將提供給前30名報名隊伍統一時間點開放4小時的限時開發環境。

數間AWS Partner Network（APN）合作夥伴也會一同加入並支持此次線上黑客松活動，所有參與者將能受益於APN合作夥伴所開放的數據、開發工具和對黑客松解決方案的技術支援。

由AWS及APN合作夥伴代表所組成評審團，將於6月5日公布前10組參賽者或隊伍進入決賽，這10組隊伍最終成果預計將在7月10 日舉辦的線上AWS台北高峰會首度公開。最終選拔出的前5組獲勝隊伍可獲得總計價值高達8,500美金的AWS積分、Amazon Echo，及由APN合作夥伴所贊助的商務方案。進入決賽的10組團隊或個人也都將獲得優先推薦進駐位於新北市林口區的「林口新創園–亞馬遜AWS聯合創新中心」（JIC）的資格，從而進一步透過AWS雲端服務、技術培訓和業務支持，加速落實其創意方案及業務推廣。