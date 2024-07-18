新興科技助長資安威脅　七成台灣企業頻遭攻擊、僅三成五部署AI應對

Palo Alto Networks近期發布了2024 OT安全現狀報告：趨勢、風險和網路資安韌性。這份報告調查了包括台灣等全球 23 個地區的 1,979 位OT和 IT 業務主管，洞察全球各組織面臨的挑戰，以了解全球 OT 環境的趨勢、風險和資安韌性。 報告結果指出：日益頻繁的網路攻擊將可癱瘓臺灣產業 ，導致利潤大幅減少，企業還需要付出高昂代價重新恢復營運。同時，面對不斷成長的威脅與挑戰，工業營運商正面臨更嚴格法規遵循要求，以及AI、遠端訪問、雲端運算和5G等新興科技，帶來前所未有的威脅風險。而應對接踵而至的挑戰，企業應重新構建網絡安全策略，以保障現代化的營運安全。

Palo Alto Networks台灣區總經理尤惠生表示：「這次的調查揭露了工業營運不再對網路威脅免疫，而是真實且常見的攻擊目標。面對日益嚴峻的資安威脅與更嚴格的監管環境，企業若未能積極應對新興科技帶來的風險，恐將遭受營運中斷與龐大損失。但從這次的調查，我們也欣見台灣企業已十分熟悉零信任技術，但在行動上仍需加快腳步，部署AI驅動更自動化的防禦措施，才能抵抗不斷升級的惡意威脅。此外，我們也呼籲企業要正視 OT 與 IT 團隊之間的隔閡，強化跨部門溝通與協作，才能制定出更加整合的決策方案。身為全球資安領導者，Palo Alto Networks也已經透過提供整合的全方位平台化與零信任部署方案，協助企業降低遭受威脅的風險，確保營運無虞 。」

台灣OT安全亟待關注，報告揭示令人擔憂的現況：

台灣企業遭受OT 攻擊頻率驚人，近七成企業每月、每週甚至每天都遭攻擊。過去，由於工業營運系統採用與外部網路隔離的獨立網路系統、使用舊型設備、或使用僅由特定公司或組織擁有的技術，以及產品銷售面向眾多細分市場等因素，曾被認為不易遭受網路攻擊。然而，這種假設如今已不再成立。超過七成受訪者表示，組織過去一年曾遭受過 OT 攻擊；同時攻擊頻率高，報告指出66.7% 的受訪者表示，經常遭受攻擊，頻率涵蓋每月、每周甚至每天。而最令台灣企業擔憂的OT 攻擊類型，依序為（1）內部攻擊（2）網路釣魚（3）勒索軟體。

台灣產業面臨網攻停工和法規趨嚴的雙重衝擊。網路攻擊造成重大破壞，透過網路入侵，過去一年曾讓接近四分之一（22.2%）的台灣企業被迫停工，凸顯事件的嚴重後果。超過八成受訪者認為未來兩年提升OT網路安全的監理壓力將會增加，無疑將衝擊產業營運。再者，近七成五受訪者預期，OT未來在遵循合規流程上，將會花費更多時間。為解決相關問題，企業將更積極尋求經過認證且符合法規的網路安全解決方案，期待盡可能簡化安全流程。

OT 與網路安全密不可分， IT 系統已成為網路攻擊的重要途徑

過去人們認為 OT 環境是獨立的系統，不容易受到網路攻擊。然而，勒索軟體的成功案例說明了，攻擊者已經可以利用 IT 系統的漏洞，進一步攻擊到 OT 系統。同樣的看法也顯示在調查結果上，近七成受訪者認為，IT 系統是網路攻擊進入 OT 環境的主要管道。 這也讓OT 環境的安全防護備受重視，近七成受訪者表示，所屬企業已經將其列為高優先事項。 同樣的，還有高達六成七的受訪者預期，未來兩年 OT安全支出將持續增加。

OT與IT團隊合作的挑戰

原本應該緊密合作以確保組織網路安全的OT和IT團隊，在協調和決策上常常存在不同觀點與摩擦。近 40% 的受訪者認為 OT 和 IT 團隊間的關係充滿摩擦，僅有 6% 的受訪者表示雙方看法一致。這也顯示在協調意見和共同做出決策方面存在困難點。這種分歧阻礙了對威脅的協同應對，增加了關鍵系統的脆弱性。

OT 面臨 AI 攻擊：企業亟待解決認知與行動落差

僅三成五受訪者認為，所屬組織已經開始制定或利用AI技術和解決方案來保護OT環境，儘管高達73% 受訪者認為，AI 攻擊 OT基礎設施是一個嚴重威脅；同時還有，八成受訪者同意，採用 AI 安全解決方案可阻止針對 OT 環境的攻擊。透過調查也顯示，儘管台灣企業對AI驅動的攻擊高度關注，也意識到AI驅動的解決方案有助於保護OT環境，但實務上企業在AI策略的採用率仍然有待提升。

新興科技增加OT環境便利性，但同時帶來資安挑戰

高達八成受訪者，包括內部員工或第三方廠商，都認為遠端存取將會越來越普遍，因為可以改善監控、縮短回應時間、節省人力成本。同時，許多遠端訪問平台採用雲端架構，實現更好的 OT 資產管理並強化OT環境的安全性。這也與接近九成受訪者認為雲端架構將在未來 3-5 年內成為 OT 的關鍵技術相吻合，所以更需要確保遠端訪問的安全性，避免遭受中間人攻擊。另外，5G技術也使原本相對封閉的OT環境更加開放互聯，但也帶來新的安全威脅，其中七成五的受訪者也認識到，連接至5G的設備可能成為OT環境的重大安全風險來源。

統一OT 與IT安全解決方案：平台化與零信任

零信任安全架構已成為台灣工業營運商的重要需求。92% 的受訪者表示熟悉零信任技術，82% 的受訪者同意零信任技術適合保護OT環境。同時，採用統一的IT和OT安全解決方案成為企業的首選，76% 的受訪者表示所屬企業計劃從同一家網路安全廠商購買整合方案。近八成受訪者也認同，長遠來看，OT和IT安全將會無縫整合並由相同的解決方案管理。

