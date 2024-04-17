五大動向創建新世代醫療照護體系

勤業眾信聯合會計師事務所發布《2024 醫療照護產業展望》報告，內容指出，隨著人口結構變化、勞動力普遍短缺、營運成本不斷上漲、技術進步和醫療照護服務模式不斷演變，2024年全球醫療照護產業正處於十字路口，將受到「創新、成本管理、人力資源彈性、社會關懷融合和永續發展」五大構面影響，準備迎接重大而深遠的變革、逐步形塑未來樣貌。

勤業眾信聯合會計師事務所生技醫療產業負責人虞成全表示，根據國家發展委員會預估，台灣將在2025年進入超高齡社會，亦面臨著健保財務壓力和醫療照護人力短缺等挑戰。各界正透過數位轉型等方式來因應，其中科技、人才、法規、資料治理等關鍵基礎建設甚為重要。同時，醫療照護產業以病患（人）福祉為核心，在實現永續發展目標上，亦將透過創新和智慧化措施達到節能管理、永續採購和減少醫藥品浪費等目標，以成功建立一個永續、智慧、創新和韌性的新世代醫療照護體系。

勤業眾信聯合會計師事務所醫療照護產業負責人林彥良指出，Deloitte Global人工智慧研究院《企業人工智慧應用現狀分析》報告調查顯示，近八成（79%）受訪企業表示已部署了三個以上的人工智慧（AI）應用，隨著應用場景的擴大，AI亦在醫療照護產業扮演更加關鍵的轉型角色。台灣衛生福利部提出「健保醫療平權數位升級計畫」，其一策略為透過導入、開發與精進AI技術，來推動資料應用生態，確保健保永續經營。面對AI技術的大規模應用，醫療照護組織有責任建置值得信賴的AI系統，實踐強而有力的AI治理方案。

形塑2024醫療照護產業發展的五大關鍵

AI不僅具有簡化醫療照護機構的行政和照護流程之潛力，甚至還能協助提高醫療服務品質，並擴大相關服務的可及性。以美國為例，若未來五年廣泛採用AI，預估將可在每年節省多達3,600億美元的潛在成本，約占其醫療支出的10%。然而，儘管AI在醫療照護領域具有變革潛力，但其採用與否取決於醫療照護機構、醫療照護服務從業人員以及消費者對此技術的信任程度和接受程度。因此，企業須採取措施確保負責任地部署AI，並確保AI的使用及相關流程透明且可審查。

醫療成本影響著醫療照護服務的品質、可及性和可負擔性，也就是醫療成本上漲將導致醫療照護服務可負擔性下降，並反映出國家對醫療照護服務和系統的投資水準。據保險經紀公司韋萊韜悅（WTW）估計，2023年整體歐洲大陸的醫療成本上漲8.6%，拉丁美洲約18.9%，亞洲則是10.2%，台灣衛生福利部統計2022年台灣人均醫療支出達到2,438美元，較2014年成長了57%。面對此情形，醫療機構應聚焦改革醫療服務方式、優化營運模式、優先進行人力投資、採用數位策略來進行組織變革。此外，醫療旅遊已愈發受青睞，根據Vantage Market Research統計，2023年全球約有1,100萬人前往其他國家就醫，預估到2030年醫療旅遊市場規模將達437億美元，2023～2030年的年複合成長率約達33%。