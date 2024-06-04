COMPUTEX 2024 盛大開幕　掀起全球 AI 狂潮

亞洲指標科技專業展COMPUTEX TAIPEI（台北國際電腦展），今（4）日於台北南港展覽館1館及2館正式揭開帷幕，主辦單位之一TCA（台北市電腦公會）表示，COMPUTEX 2024以「Connecting AI（AI串聯、共創未來）」為主軸，聚焦生成式AI科技發展，涵蓋人工智慧運算（AI Computing）、前瞻通訊（Advanced Connectivity）、未來移動（Future Mobility）、沉浸現實（Immersive Reality）、綠能永續（Sustainability）及創新（Innovations）等六大主題，展出AI PC、AI伺服器、生成式AI運算、電動車、WiFi7、衛星通訊、綠色科技、儲能系統等科技新品，與智慧製造、智慧醫療、數位健康、智慧零售、淨零排放等數位轉型解決方案。

以「Innovation Hub of Asia」為定位，與COMPUTEX同期辦理的InnoVEX新創展會，聚焦 AI、智慧移動、半導體應用、綠色科技等四大創新主軸，共吸引超過30國近400家新創參加，參展國別數創歷史新高，其中又以AI新創占比最高。

賴清德總統在開幕典禮致詞時表示，COMPUTEX是臺灣科技業和新創界展現實力的重要平台，政府將穩定供電，提供多元綠電，並建置超級電腦和屬於台灣的資料中心。同時持續培養ICT產業人才，也希望產業界能夠投資台灣，一同努力打造臺灣成為AI智慧島。

台北市電腦公會彭双浪理事長致詞表示，台灣一向以硬體製造見長，但近年在5G、物聯網、資安、 資料中心管理、智慧座艙等領域積極打造新創生態及高值軟硬整合服務，表現良好，更吸引許多國際巨頭公司來台設置研發中心，用台灣優秀的軟硬體工程人員，針對AI、元宇宙、IOT、5G、嵌入式系統、智能駕駛進行大量新技術開發，這一方面凸顯台灣工程技術扎實，另一方面也是肯定台灣已被國際公認為最有效率、最可靠、最值得信任的商業夥伴。

今年COMPUTEX Keynote邀請歷屆最多CEO或副總裁開講，包含AMD董事長暨執行長蘇姿丰博士、Qualcomm總裁暨執行長Cristiano Amon、Intel執行長Pat Gelsinger、聯發科技副董事長暨執行長蔡力行博士、Supermicro創辦人、總裁暨執行長梁見後、NXP Semiconductors執行副總裁暨技術長Lars Reger、台達研究院院長闕志克博士。另外NVIDIA執行長黃仁勳、ARM執行長Rene Haas亦同期舉行聯名演講。

除了舉辦採購洽談會、主題導覽、Tech’em High、ESG GO!、新創競賽發表會等活動，今年更發揮創意進行跨界合作，包含與台北101合作點燈行銷，讓COMPUTEX登上臺灣最高建築，以及與知名糕點品牌在展場設立Hospitality Lounge，與臺灣選物店及乖乖共同開發展覽周邊商品，讓參觀者體驗臺灣好客精神及在地文化。參展企業亦卯足全力舉辦活動炒熱品牌，例如近年首度參展的趨勢科技將辦理「AI Security Cafe」活動，分享AI科技發展下網路資安的重要性；Newegg舉辦「Newegg PC Builder 電腦組裝達人競賽」，邀請電腦組裝高手前來挑戰。