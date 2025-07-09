洛克威爾自動化 2025 Pharma Day

全球製藥市場持續擴增，帶動供應鏈加速升級，經濟部《2024 生技產業白皮書》指出，製藥產業為近年台灣生技領域的主要驅動力，隨著小分子藥品、創新療法的推進，CDMO（委託開發暨製造服務）在研發效率與製程優化的角色日益關鍵。洛克威爾自動化舉辦「2025 Pharma Day」，以Pharma 4.0為核心發展架構，邀請各領域專家分享實戰經驗，探討生技業如何透過強化系統架構、優化製程效率與產線品質管理，推動智慧化製藥的策略布局。

在活動中，洛克威爾自動化特別邀請雲端軟體服務商Oracle NetSuite介紹企業資源規劃（ERP）於生技產業的應用，以及百昌生物醫藥科技從品質管理系統（QMS）探討轉型實務，共同以企業營運面剖析智慧製藥發展藍圖。同時，細胞治療服務領導品牌樂迦再生科技也從導入實例出發，分享建廠前期導入與整合自動化及數位技術的過程，賦能製程及關鍵任務排程能力，例如：物料追蹤、設備整合、品質數位化管理等，強化生產透明度與可追溯性，大幅提升整體作業效率。

洛克威爾自動化長期合作夥伴同現身活動分享廠房實際應用。生命科學服務商Cytiva談及治療開發轉型策略、精密儀器商Mettler Toledo展示其智慧自動化秤重系統，以及系統整合商Rovisys以大數據整合為核心，強調從系統數據串接、製程品質管理到生產營運的策略布局，展現產業間協作價值與潛能。

洛克威爾自動化台灣總經理譚世宏表示，隨著製藥市場的規模成長，台灣製造商需在滿足合規性下，發展高度韌性、數位化的生產模式，以培養長期競爭力。期望偕同在地廠商，以轉型實務經驗及生態系資源為基礎，規劃合規並具前瞻性的Pharma 4.0轉型路徑，加速生技產業智慧化布局。

因應全球生技產業加速數位轉型，洛克威爾自動化整合多領域專業資源，建立完整Pharma 4.0生態系，描繪自生產現場、設備監控、品質追溯到企業資源規劃的轉型架構，協助藥廠落實即時監控、數據驅動決策及高度合規營運：