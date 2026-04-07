Slackbot 化身數位隊友 引領企業跨越 AI 代理碎片化

隨著AI代理（AI Agent）應用蓬勃發展，不少企業導入多個AI代理，卻面臨難以管理的挑戰，導致員工無法順利與AI協作。因此AI CRM廠商Salesforce宣布推出新一代Slackbot，透過全方位的功能更新，將其定位為智動化企業（Agentic Enterprise）的最佳數位隊友，讓AI代理能主動執行任務。

企業內部早已累積龐大的智慧資產，包含數據、客戶關係與會議紀錄，為導入AI代理、提升營運效率奠定良好基礎。然而，實現智動化企業營運模式的關鍵，在於企業如何在兼具安全性與完整應用情境的平台上，將資源有效整合至現有工作流程中。因此，Slack作為智動化企業協作的核心平台，Slackbot的功能升級，正是為了進一步提升企業應用AI代理的效益，協助組織加速邁向更高效的營運模式。

新一代Slackbot建立在Agentforce 360平台上，扮演企業員工與AI代理的對話式介面。它能將專業的Agentforce代理、第三方AI代理、多元的應用程式與企業數據整合在單一的Slack介面中。員工無需學習複雜的工具路徑，只要透過自然語言對話，Slackbot便能理解員工的意圖，並自動調度最適當的AI代理來完成工作。

Slackbot自推出以來，已成為Salesforce解決方案中，客戶採用速度最快的功能之一。包括Anthropic、Asymbl、Engine及reMarkable等企業表示，員工每日可節省多達90分鐘，相當於每年節省超過兩個月的工作時間。在Salesforce內部員工每日使用Slackbot，團隊每週可節省最多20小時的工作時間，並已創造超過640萬美元的生產力價值。

Salesforce共發布超過30項Slackbot的功能更新，將Slackbot從個人助理升級為每一家「智動化企業」不可或缺的最佳夥伴。在Slackbot全面的功能更新中，賦予AI代理實現「智動化」執行力的亮點功能包含：

單一AI入口：透過全新的MCP客戶端，Slackbot可將工作任務或問題導向企業內的各種AI代理或應用程式。員工無需了解每個系統的分工，只需提出需求，Slackbot即可自動找到最適合的執行路徑並完成任務。

原生客戶管理（Native CRM）：針對中小企業，Slackbot現已內建原生客戶管理功能，AI代理能讀取Slack頻道的對話內容、理解業務進展，並自動更新客戶的交易、聯絡人與通話紀錄。企業可從Slack開始輕鬆使用CRM，並在需要時無縫擴充至Salesforce更全面的CRM功能，無需資料遷移或重新導入。

智慧會議助理（Meeting Intelligence）：透過全新的會議逐字稿與筆記功能，Slackbot成為具備完整企業情境的強大個人會議助理，能在會議結束的第一時間，直接跨企業系統執行後續行動。

跨桌面的情境感知能力：Slackbot現在能隨著使用者的桌面工作流程即時運作，包含理解使用者目前的工作情境，並在既有的資料權限與治理架構下，協助使用者跨企業應用程式自動執行任務。

Slackbot開放Business+與Enterprise+全球用戶使用（包含台灣），針對Slack Free或Pro方案的使用者，Salesforce提供一次性的對話使用額度，讓所有使用者都能體驗Slackbot功能。