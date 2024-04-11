Fortinet 升級即時網路安全作業系統　賦能企業強固網路防禦

Fortinet的Fortinet Accelerate年度資安盛事於4月5日在拉斯維加斯圓滿落幕。Fortinet同時宣布最新版本的FortiOS作業系統以及Fortinet安全織網平台的重大更新。最新版FortiOS 7.6為企業帶來了超過數百個強化功能，並整合生成式AI使威脅分析和產品部署再升級。同時，安全織網中強化了端點偵測和回應功能，並能助力合作夥伴在全方位安全環境中加速數位轉型。

Fortinet台灣區總經理吳章銘表示，FortiOS是目前全球最強大的即時網路安全作業系統，此次更新更為產業標準立下新標竿，能夠有效簡化跨應用、用戶、設備、資料和位置的管理，同時獨家開發的FortiASIC提供了前所未有的性能、更低成本和低耗能。Fortinet將持續致力於實現網路安全協作，打造全球網路安全環境。

FortiOS 7.6使客戶能夠更加減輕風險、降低複雜性，並在其整個網路上實現前所未有的最佳使用者體驗，全新功能涵蓋以下領域：

：包括安全SD-WAN、安全存取服務邊緣（SASE）、零信任網路存取（ZTNA）、自動化、開通配置、遠端瀏覽器隔離措施和數位體驗監控（DEM）等領域，其中還包括了彈性消費（SaaS或PaaS）選項。

：建構在現有生成式AI基礎上的加速威脅調查及緩解措施，FortiOS 7.6在Fortinet中央資料湖FortiAnalyzer中原生整合FortiAI（舊稱為Fortinet Advisor）與統一管理控制台FortiManager。這些整合增進了威脅分析和事件回應，並簡化了網路和安全營運。在整個Fortinet安全織網中擴展FortiAI 技術，有助於更快做出決策、快速檢測和緩解資安事件，並確保組織能夠輕鬆導入所需技術。

：集中式的資料保護與Fortinet安全織網中的安全政策執行點結合，將使更多企業能夠實現和管理完整的資料外洩防護（DLP）策略。這些FortiOS 7.6的強化功能，確保了無論機敏資訊在混合網路中的何處都能維持安全。