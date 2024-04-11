FortiOS的最新版能夠完善整合網路和安全的作業系統，提供新的生成式AI、資料保護、管理服務和統一端點代理功能
Fortinet 升級即時網路安全作業系統 賦能企業強固網路防禦
Fortinet的Fortinet Accelerate年度資安盛事於4月5日在拉斯維加斯圓滿落幕。Fortinet同時宣布最新版本的FortiOS作業系統以及Fortinet安全織網平台的重大更新。最新版FortiOS 7.6為企業帶來了超過數百個強化功能，並整合生成式AI使威脅分析和產品部署再升級。同時，安全織網中強化了端點偵測和回應功能，並能助力合作夥伴在全方位安全環境中加速數位轉型。
Fortinet台灣區總經理吳章銘表示，FortiOS是目前全球最強大的即時網路安全作業系統，此次更新更為產業標準立下新標竿，能夠有效簡化跨應用、用戶、設備、資料和位置的管理，同時獨家開發的FortiASIC提供了前所未有的性能、更低成本和低耗能。Fortinet將持續致力於實現網路安全協作，打造全球網路安全環境。
FortiOS 7.6使客戶能夠更加減輕風險、降低複雜性，並在其整個網路上實現前所未有的最佳使用者體驗，全新功能涵蓋以下領域：
- ：包括安全SD-WAN、安全存取服務邊緣（SASE）、零信任網路存取（ZTNA）、自動化、開通配置、遠端瀏覽器隔離措施和數位體驗監控（DEM）等領域，其中還包括了彈性消費（SaaS或PaaS）選項。
- ：建構在現有生成式AI基礎上的加速威脅調查及緩解措施，FortiOS 7.6在Fortinet中央資料湖FortiAnalyzer中原生整合FortiAI（舊稱為Fortinet Advisor）與統一管理控制台FortiManager。這些整合增進了威脅分析和事件回應，並簡化了網路和安全營運。在整個Fortinet安全織網中擴展FortiAI 技術，有助於更快做出決策、快速檢測和緩解資安事件，並確保組織能夠輕鬆導入所需技術。
- ：集中式的資料保護與Fortinet安全織網中的安全政策執行點結合，將使更多企業能夠實現和管理完整的資料外洩防護（DLP）策略。這些FortiOS 7.6的強化功能，確保了無論機敏資訊在混合網路中的何處都能維持安全。
- Fortinet安全織網的統一端點代理FortiClient，將整合全面的端點偵測和回應（EDR），提供勒索軟體防禦、行為偵測、自動化回應，以及更深化的可視性、安全控制和零信任網路（ZTNA）遠端存取功能。Fortinet提供了一個統一的端點代理，包括VPN、ZTNA、端點保護平台（EPP）、EDR、DEM、網路存取控制（NAC）和SASE，以減少端點代理的分散程度，並簡化複雜環境中的管理。
- ：除了生成式AI外，FortiAnalyzer現在還包括即用型的SIEM和SOAR服務選項，提供更廣泛的資料接入和自動化執行劇本，以簡化安全營運（SecOps）的實施和擴展。使用者已可選用Fortinet堅實的SOC即服務（SOC-as-a-Service）以協助安全營運，現在也新增了Managed FortiGate服務以支援網路營運團隊。這些服務反映了Fortinet對支援合作夥伴的承諾，幫助其擴展產品組合以吸引更廣泛的受眾，並在各處實踐最佳部署。這些服務特別有助於Fortinet的合作夥伴更好地克服持續存在的網路安全技能短缺的狀況，並簡化其終端客戶的數位轉型。