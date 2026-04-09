點點簽整合行動自然人憑證　秒速完成數位簽章

隨著數位發展部近年積極建構「數位信任（Digital Trust）生態圈」，以及《電子簽章法》修法後明確賦予數位簽章強大的法律推定效力，具備高強度驗證的身分識別已成為防範詐騙、建立安全契約的核心。KDAN凱鈿旗下電子簽章服務點點簽DottedSign宣布，已於三月底正式完成行動自然人憑證（TW FIDO）整合並全面上線。用戶現在可以透過手機生物辨識（如指紋或臉部辨識）完成身分識別，實現「手機即印鑑」的數位簽章，全面提升簽署效率與安全性。

根據內政部最新數據統計，截至2025年10月底，行動自然人憑證使用累計次數已突破千萬大關。這項由政府核發的數位身分驗證工具，目前已廣泛應用於個人所得稅報稅、網路申辦戶籍謄本及勞保個人資料查詢等多元民生場景；憑藉其嚴密的認證機制與無需插卡的便利性，民眾對此項技術的信任感與使用頻率正穩定成長。

點點簽透過整合行動自然人憑證技術，將電子簽章服務的安全等級提升至「數位簽章」標準。用戶在簽署重要文件時，可直接使用行動裝置內的生物辨識（如指紋或臉部辨識）進行驗證，展現 TW FIDO 無密碼與多因子驗證（MFA）的技術優勢，能有效杜絕傳統密碼遭竊或身分盜用風險。此舉不僅確保簽署行為由本人親自授權，更賦予文件不可否認性，使其具備符合《電子簽章法》規範、推定為本人親簽的法律效力。

過去民眾使用實體自然人憑證進行數位簽章，往往受限於讀卡機硬體、電腦驅動程式安裝及實體卡片攜帶等痛點。點點簽整合行動自然人憑證後，有效排除時空與硬體的限制：

直覺體驗：用戶僅需透過智慧型行動裝置（如手機或平板），隨時隨地可進行高強度身分驗證，流程直覺流暢。

高效升級：傳統插卡簽署流程實測平均需耗時約15分鐘以上，現在僅需10秒即可完成具備法律效力的數位簽章。

全功能開放：此功能現已開放給所有點點簽用戶使用，同時也歡迎有高度身分驗證需求之企業積極導入，共同體驗安全且零門檻的數位服務。

點點簽正積極推動將此高信任體系導入更多應用場域，涵蓋政府單位、企業組織與民眾服務。應用場景包括政府機關的電子申辦、金融保險業的遠距投保、醫療同意書的數位簽署，以及企業內部的勞動契約與商務合約等。透過整合行動自然人憑證，點點簽不僅提升了行政效率，更協助用戶在無紙化轉型的過程中，同步建構完善的資安防護網。

點點簽事業群總經理張博瀚表示，數位化要成功，『信任』是關鍵基礎。點點簽整合行動自然人憑證，就是希望透過嚴謹的身分驗證，確保每一份文件都是本人簽署。我們致力於幫助各行各業用更安全的方式完成數位簽章，讓台灣的數位服務環境更有保障、也更可靠。

點點簽現已全面支援行動自然人憑證身分識別，為您的合約簽署流程提供更嚴謹的安全保障。此次整合亦是KDAN凱鈿推動「數位信任基礎設施」的重要進展，透過結合身分識別、文件處理與簽署流程，加速企業在數位轉型過程中建立可驗證、可追溯且合規的文件與資料基礎。