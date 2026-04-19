NVIDIA 全球首款用於加速實用量子電腦發展的開放式 AI 模型 Ising

NVIDIA Ising 在量子校準與錯誤修正方面展現突破性效能，協助研究人員與企業打造可擴展且高效能的量子系統。

NVIDIA推出全球首個開源量子人工智慧（AI）系列模型NVIDIA Ising，以協助研究人員與企業打造能夠執行實用應用的量子處理器。

若要實現大規模的實用量子應用，量子處理器校準與量子錯誤修正必須取得重大突破。AI是將當今量子處理器轉變為大規模、可靠電腦系統的關鍵。開放模型可讓開發者在完全掌控其資料與基礎設施的同時，建構高效能的AI。

NVIDIA Ising系列以一項具有里程碑意義的數學模型命名，該模型大幅簡化了對複雜物理系統的理解。此系列提供高效能且可擴展的AI工具，用於量子錯誤修正與校準。這兩者皆是建構混合量子-經典系統最關鍵的挑戰之一。

Ising模型驅動著全球最頂尖的量子處理器校準技術，並透過將量子錯誤修正所需的解碼效能提升達2.5倍、精確度提高達3倍，使研究人員得以運用量子電腦解決規模更大且更複雜的問題。

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示，AI是讓量子運算變得實用的關鍵。透過Ising，AI成為控制平面，也就是量子機器的作業系統，將脆弱的量子位元轉變為可擴展且可靠的量子-GPU系統。」

據分析機構Resonance預測，量子運算市場規模預計將在2030年突破110億美元。這條成長曲線高度仰賴在克服關鍵工程挑戰方面的持續進展，例如量子錯誤修正與可擴展性。

NVIDIA Ising包括最先進、可客製化的模型、工具與資料，可加速量子處理器：