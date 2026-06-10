凱鈿聯手群聯電子進軍日本主權 AI 企業市場

KDAN凱鈿宣布，與AISO主權AI產業聯盟創始夥伴昕力資訊、群聯電子正式啟動第一波海外市場合作。KDAN將透過AISO聯盟「軟硬整合、整機交付、交機即用」的合作模式，取得日本市場總經銷合作權利，並以KDAN日本子公司作為在地業務樞紐，建立日本企業市場銷售渠道，攜手進軍日本主權AI企業市場。

本次合作首波將鎖定日本金融、製造與公部門等高合規產業，協助企業在資料不出境、法規合規與資訊安全要求下，快速導入地端AI基礎設施與文件智慧化應用。

主權AI（Sovereign AI）是指企業將AI模型、資料與運算環境部署於自有或受控環境中，降低對外部公有雲的依賴，進一步確保資料主權、法規合規與資訊安全。根據IDC預測，日本國內AI市場支出將於2029年突破6兆8,897億日圓，年均成長率達36%。其中，地端私有化部署、企業資料治理與主權AI需求，正成為下一階段企業AI投資的重要驅動力。

KDAN觀察，日本企業在導入AI時，普遍面臨三大挑戰：第一，金融、製造與公部門等產業對資料不出境與法規合規要求高度嚴格；第二，地端私有化部署涉及軟硬體整合、模型運行與系統維運，建置門檻較高；第三，企業需要的不只是單一AI工具，而是可快速導入、可穩定運作、可規模化部署的完整解決方案。AISO聯盟所推動的「整機交付」模式，正是針對上述痛點所設計，協助企業降低導入門檻，加速AI在高合規場域的落地。

在此次合作中，KDAN、群聯與昕力資訊將各自發揮核心優勢。KDAN將以AI文件基礎設施、文件資料解析、電子簽章與工作流程自動化能力作為核心軟體層，協助整機解決方案在企業文件流程、合約簽署、資料萃取與內部知識管理等場景中落地應用，並透過日本子公司負責在地客戶關係、商務推進與渠道拓展。

群聯電子將提供aiDAPTIV AI技術、硬體整合能力與日本市場既有通路資源，協助企業建置可在地端運行的AI運算環境。昕力資訊則將提供聯盟層級的系統整合、解決方案設計與生態系支援，確保整機交付模式能與企業既有的複雜IT環境無縫接軌，透過三方資源共享，逐步擴大日本市場導入規模。

KDAN創辦人兼董事長蘇柏州表示，我們在日本服務企業客戶的過程中發現，市場真正缺乏的不是單一AI工具，而是一套能夠直接運作、快速導入、符合企業合規需求的AI解決方案。日本企業對地端部署、資料主權與整合交付的要求非常明確，因此『整機交付、交機即用』的模式在高合規市場具備高度吸引力。KDAN將以AI文件基礎設施作為切入點，結合群聯的aiDAPTIV技術與AISO聯盟資源，協助日本企業更安全、更快速地導入AI。

群聯電子執行長潘健成表示，企業導入AI的真正門檻，不只在技術本身，而在於整合、部署與交付能力。群聯aiDAPTIV技術已在金融、醫療等高監管場域完成實際驗證，證明這套模式能在嚴格合規要求下快速落地。日本市場對資料主權與地端AI的需求與AISO聯盟的整機交付能力高度吻合，我們期待與KDAN攜手，將這套可複製的整合模式推廣至更多日本企業場域。

昕力資訊董事長姚勝富表示，AISO聯盟的目標是將台灣優質的軟硬整合實力輸出國際，目前聯盟已建立清晰的區域協作版圖，除了由KDAN深耕日本市場，昕力資訊則憑藉在地團隊優勢主攻越南與新加坡，組建台灣的AI國家隊，搶攻亞太主權AI商機。

日本金融、製造與公部門市場長期面臨嚴格的資料主權、資訊安全與法規合規要求，對地端AI部署、文件數位化與企業工作流程智慧化的需求持續升溫。AISO聯盟以「軟硬整合、整機交付」為核心理念，協助企業在符合資料主權與法規要求的前提下，快速完成AI基礎設施與應用場景導入。

此次日本市場合作，是AISO聯盟首次將主權AI整機交付模式推向海外市場。未來，KDAN、群聯電子與昕力資訊將以首波高合規產業導入成果為基礎，持續擴大聯盟在日本市場的布局深度與廣度，並進一步驗證台灣軟硬整合AI解決方案輸出海外市場的商業潛力。