Canon Cloud Connector 文件輕鬆上雲　縮短用戶往來流程

中小企業也能夠輕鬆打造混合式雲端文件應用，實現輕鬆上雲！Canon近期針對旗下新一代多功能複合機imageRUNNER ADVANCE導入Cloud Connector雲端解決方案，用戶只需以訂閱方式，即可使用「Canon Cloud Connector雲端聯絡器」，提供雲端儲存空間及簡化電子郵件列印和掃描工作流程，輕鬆將掃描文件儲存在雲端，打造出如同大型企業的雲端文件應用解決方案，可以經濟實惠的費用，實現輕鬆上雲又能兼顧資訊安全，絕對是中小企業最精省的選擇。

在快速的數位轉型時代，隨著雲端儲存的普及，不管是企業還是到個人常會將非關鍵重要的文件存於公有雲中，以提供客戶、同事間下載或協同作業，但要將文件上傳雲端還需人力掃描至個人載具或信箱中，再上傳至公有雲平台，遇到大量文件時，工序更為繁瑣。為縮短工序大型企業則會尋求系統業者協助，導入價格昂貴的文件數位化平台，但對於中小企業而言，採用此方案會面臨預算上的困難，而Canon Cloud Connector 雲端聯絡器單機授權，即能輕鬆享受與大型企業相同的文件數位化雲端平台。

只需幾個步驟，不需繁瑣的IT設定及額外安裝驅動程式，即可輕鬆連結至習慣使用的雲端平台。導入後，員工掃描文件時能選擇直接寄至指定的信箱，或者上傳到企業指定及已訂閱的公有雲平台，客戶、工作夥伴經認證後，即可直接在公有雲平台下載、列印、編輯文件。目前Cloud Connector支援Google Drive、Dropbox 、以及Microsoft One Drive、Teams、SharePoint、SharePoint Online微軟家族平台等。Canon Cloud Connector可瞬間連接多個主流雲端系統及信箱，實現雲端與實體文件資訊同步，加強文件共享和協作，大幅提高工作效率。

企業如果選用具備支援光學字元辨識技術的imageRUNNER ADVANCE多功能複合機，文件即直接可在公有雲平台中進行搜尋格式，以便搜尋特定資訊或擷取內容，大大增加混合辦公、協同作業能力，並節省文件掃描、歸檔及搜尋時間，以直接提升企業生產力。

Cloud Connector由於是Canon自行研發及推出的混合式雲端文件平台，100%相容於imageRUNNER ADVANCE多功能複合機，技術支援及資安維護有保障，目前可提供一、三、五年的訂閱服務，對於近期需租賃、購入全新多功能複合機 imageRUNNER ADVANCE的中小企業，「Canon Cloud Connector 雲端連絡器」絕對是企業最精省的選擇。