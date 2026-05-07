Nutanix 為代理型 AI 時代提供完整平台

Nutanix宣布，Nutanix Cloud Platform（NCP）解決方案推出多項全新功能，協助企業在AI工作負載快速成長、雲端環境日益複雜，以及硬體供應受限的情況下，仍能維持穩定且具彈性的基礎架構營運。

在此趨勢下，隨著企業持續推動基礎架構現代化，許多組織也開始重新檢視長期使用的虛擬化平台，以確認其是否仍能為虛擬機器、容器與AI工作負載提供所需的彈性、效能與成本可預測性。

NCP可協助客戶更有效運用既有基礎架構，並從更廣泛的硬體供應商、超大規模雲端業者、新型雲端服務供應商及服務供應商生態系中進行選擇。NCP也可支援客戶在任何環境中執行虛擬化、現代化應用與AI工作負載，讓關鍵IT專案得以持續推進，同時保有彈性與長期平台選擇權。

Nutanix台灣總經理劉國龍表示，隨著代理型AI快速發展的浪潮下，企業正站在數位轉型的關鍵十字路口。我們看到台灣企業在追求AI創新的同時，也面臨著硬體供應鏈不穩定與多雲環境複雜化的挑戰。Nutanix的使命是為客戶化繁為簡，提供一個具備高度彈性且能保護既有投資的數位平台。我們不只協助企業強化資料主權與營運自主，更致力於打破硬體限制的枷鎖，讓企業在變動的環境中依然保有主導權，能充滿信心地下載未來，加速AI應用落地。

Nutanix產品管理執行副總裁Thomas Cornely表示，在硬體供應受限的環境下，企業持續推動雲端基礎架構現代化，必須在善用混合多雲基礎架構彈性的同時，兼顧資料與應用程式的主權需求。透過Nutanix Cloud Platform客戶可更有效運用既有硬體基礎架構，可擴展至持續成長的雲端與基礎架構合作夥伴生態系，並在硬體供應與採購時程變動的情況下，依然保有工作負載部署位置的選擇彈性與控制權。

NCP解決方案的全堆疊能力持續擴展，納入AI基礎架構、統一儲存與進階資料服務等功能。此次更新包括：