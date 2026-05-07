Nutanix 為代理型 AI 時代提供完整平台

Nutanix宣布，Nutanix Cloud Platform（NCP）解決方案推出多項全新功能，協助企業在AI工作負載快速成長、雲端環境日益複雜，以及硬體供應受限的情況下，仍能維持穩定且具彈性的基礎架構營運。
在此趨勢下，隨著企業持續推動基礎架構現代化，許多組織也開始重新檢視長期使用的虛擬化平台，以確認其是否仍能為虛擬機器、容器與AI工作負載提供所需的彈性、效能與成本可預測性。
NCP可協助客戶更有效運用既有基礎架構，並從更廣泛的硬體供應商、超大規模雲端業者、新型雲端服務供應商及服務供應商生態系中進行選擇。NCP也可支援客戶在任何環境中執行虛擬化、現代化應用與AI工作負載，讓關鍵IT專案得以持續推進，同時保有彈性與長期平台選擇權。
Nutanix台灣總經理劉國龍表示，隨著代理型AI快速發展的浪潮下，企業正站在數位轉型的關鍵十字路口。我們看到台灣企業在追求AI創新的同時，也面臨著硬體供應鏈不穩定與多雲環境複雜化的挑戰。Nutanix的使命是為客戶化繁為簡，提供一個具備高度彈性且能保護既有投資的數位平台。我們不只協助企業強化資料主權與營運自主，更致力於打破硬體限制的枷鎖，讓企業在變動的環境中依然保有主導權，能充滿信心地下載未來，加速AI應用落地。
Nutanix產品管理執行副總裁Thomas Cornely表示，在硬體供應受限的環境下，企業持續推動雲端基礎架構現代化，必須在善用混合多雲基礎架構彈性的同時，兼顧資料與應用程式的主權需求。透過Nutanix Cloud Platform客戶可更有效運用既有硬體基礎架構，可擴展至持續成長的雲端與基礎架構合作夥伴生態系，並在硬體供應與採購時程變動的情況下，依然保有工作負載部署位置的選擇彈性與控制權。
NCP解決方案的全堆疊能力持續擴展，納入AI基礎架構、統一儲存與進階資料服務等功能。此次更新包括：
- Nutanix代理型AI解決方案：此全堆疊平台已於NVIDIA GTC 2026期間宣布，目前處於早期體驗階段，可協助企業在NCP上建置並營運AI應用。完整方案預計於2026年下半年正式推出，提供安全、高效能的AI基礎架構虛擬化基礎，並整合運算、儲存、網路與Kubernetes服務，以簡化部署與營運。這些能力將協助企業在混合與多雲環境中，更有效率地執行現代化與AI工作負載。
- NKP Metal：這項功能已正式發表，目前處於早期體驗階段，並預計於2026年下半年正式上市。此功能延伸Nutanix Kubernetes Platform（NKP）解決方案，可直接在實體伺服器基礎架構上部署Kubernetes，為邊緣環境與仰賴高密度GPU基礎架構的AI訓練工作負載提供所需效能。
- Nutanix Unified Storage（NUS）5.3：現已正式上市，特別適合推動物件儲存轉型為AI工廠所需的高效能儲存層。此版本將Smart Tiering擴展至支援與Google Cloud及OVHcloud S3間的無縫資料移動，並新增多租戶物件擴展與配額功能，以支援大規模AI資料湖泊。NUS也將於2026年稍晚推出支援S3相容物件儲存的RDMA加速功能，大幅提升大型AI訓練資料集與高資料密集型管線的輸送量。
- Nutanix Data Lens 2.0：更新版本現已正式上市，並可完全於本地部署環境中執行，包括實體隔離（air-gapped）環境。此版本新增勒索軟體分析、資料稽核與治理，以及橫跨分散式儲存環境的可視性，讓無法仰賴SaaS型資料安全服務的主權與暗網（dark site）部署，也能獲得完整支援。
- Nutanix與MongoDB認證整合：雙方宣布，Nutanix Database Service與MongoDB Ops Manager的認證整合現已正式上市，並建構於MongoDB的第三方備份整合模式之上。Nutanix與MongoDB正共同合作，透過自動化布建與生命週期管理，簡化企業橫跨基礎架構與資料庫環境的資料庫營運。