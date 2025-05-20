AI驅動工控資安　守護製造業OT

當工控（OT/ICS）環境日益數位化的同時，資安威脅的頻率與複雜性也持續上升。在全球工控領域深耕多年的TXOne Networks（睿控網安），正積極發展AI驅動的智慧型OT資安策略，透過AI建構工控環境常態行為模型，結合威脅情報資料，能夠提早偵測未知威脅。

並藉由客戶服務經驗，TXOne可協助企業建立量身訂做的OT資安流程，並透過SageOne平台落實治理方案。

TXOne Networks執行長劉榮太引述該公司於2024年發布的《工控資安年度報告》指出，94%的受訪企業在過去一年曾經歷OT資安事件，顯示工控領域幾乎無一倖免。這些事件大多與IT環境有關，其中98%的資安事故具有跨界外溢效應，最終由IT端蔓延至OT環境，甚至導致營運中斷或生產事故。68%的企業明確指出，這些攻擊來自IT系統的滲透與橫向移動，而30%的企業認為自身是IT安全事件的連帶受害者。

相較於IT資安領域的結構化與標準化，OT環境呈現極度碎片化，不僅裝置型態多樣，作業系統從舊版Windows到嵌入式系統不一而足，設備生命週期也遠長於一般IT系統。這種特性使得套用IT資安模型至OT環境的成效有限。「TXOne Networks自創立以來，即強調從機台本身出發，將防護機制貼近設備端，才能真正建立具備韌性的防禦網。」劉榮太說。

當前多數OT環境仍缺乏有效的漏洞修補機制，僅有15%的企業能夠每月定期更新系統，超過七成的組織只能依賴每季或更久的維護窗口，甚至有機構完全未執行任何修補動作。這反映出運轉不中斷的產業需求，常常與資安維護的節奏互相衝突，使得工控系統長期暴露於已知漏洞中。為此，劉榮太主張以虛擬補丁（Virtual Patching）、端點白名單與防毒並用的方式替代頻繁修補，透過在機台端加裝防護層來補足無法更新的弱點。

TXOne Networks執行長劉榮太指出，OT資安的成熟與否，關鍵在於能否整合人才、流程、技術。唯有建立共識與協作機制，導入合適且可持續的資安工具，並持續強化治理文化，企業方能在攻防變化快速的環境中增進營運韌性。

而未能達成資安合規，亦成為企業面臨的重大壓力來源。55%的受訪者憂慮資料外洩導致營業秘密遭竊，51%則擔心違反資安法規或供應鏈要求可能帶來罰款、業績與品牌聲譽損失。

為解決這項困境，TXOne著眼於AI技術應用，建立大型語言模型（LLM），匯聚全球超過兩百家大型企業客戶的實務經驗，轉化為建議與範本，提供資源不足的企業參考。透過資產盤點工具與引導式問卷，搭配AI提供的最佳實踐，協助用戶量身打造資安佈局策略，藉此降低實施門檻。