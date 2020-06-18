資安業者Fortinet澄清非中國背景　保證絕對合法

針對近日被立委指控具有中國背景疑慮，網路資安產品供應商Fortinet站出來嚴正聲明，在官網上發布一封由該公司執行副總裁，總法律顧問John Whittle致客戶與合作夥伴的公開信，澄清與保證依照台灣政府共同供應契約的採購規定，不允許中國製造的產品，強調Fortinet產品在台銷售完全符合台灣政府資安法令和相關採購法的規定，絕對合法。對於不實指控，Fortinet亦將保留法律追訴權。

針對近日被立委指控具有中國背景疑慮，網路資安產品供應商Fortinet站出來嚴正聲明，在官網上發布一封由該公司執行副總裁，總法律顧問John Whittle致客戶與合作夥伴的公開信，澄清與保證依照台灣政府共同供應契約的採購規定，不允許中國製造的產品，強調Fortinet產品在台銷售完全符合台灣政府資安法令和相關採購法的規定，絕對合法。對於不實指控，Fortinet亦將保留法律追訴權。

John Whittle在公開信中提到，Fortinet董事會的所有成員均為美國公民，除最近當選的董事會成員Kelly Ducourty為美國的永久居民，亦是英國公民。Fortinet的首席執行長、首席技術長、首席財務長、首席資訊安全長、首席行銷長和總法律顧問都是美國公民。

聲明中指出，Fortinet的首席執行長謝青（Ken Xie）確實是中國北京出生的美國公民，自大學畢業以來一直是美國永久居民三十多年，在此期間創立並領導了許多成功的矽谷公司，包括於2004年出售給Juniper Networks的Netscreen，以及於2000年所創建的Fortinet。謝青被公認為頂尖的企業家和網路安全專家之一，並獲得了無數獎項，以表彰他對行業的重大貢獻，包括在2013年成為著名的美國國家工程院院士。

Fortinet在聲明中保證，「依據台灣政府共同供應契約的採購規定，不允許中國製造的產品。Fortinet產品在台銷售完全符合台灣政府資安法令和相關採購法的規定，絕對合法。」並強調，「Fortinet是台灣重要的在地投資合作夥伴，絕大部分的產品都是在台灣製造與出口。Fortinet台灣員工人數近200人，研發中心員工超過100人，且全球僅有美國與台灣同時設有研發和物流中心，足見美國Fortinet總部對台灣科技人才培育的信心與市場投資的承諾。」

該聲明指出，就供應鏈而言，Fortinet對其所有的供應商進行安全控制並透過第三方審核驗證，確認Fortinet的流程和控制優於行業標準，並且還具有獨立的第三方審計公司的審核，確認Fortinet的安全系統和流程符合《Sarbanes-Oxley Act沙賓法案》及證券交易委員會規則。Whittle在聲明中特別表示，「Fortinet為其FortiOS作業系統與FortiGate防火牆安全處理器的設計和開發都集中在美國和加拿大，與此相關的開發不會在中國進行。」

Fortinet是一家在美國納斯達克證券交易所（Nasdaq Stock Exchange）上市的公司，受到美國證券交易委員會（US Securities and Exchange Commission）監管，是標普500成分股之一，總部位於美國加利福尼亞州桑尼維爾。Whittle指出，Fortinet與其他美國上市公司類似，最終控制權分散在眾多股東之間，而且並不集中。Fortinet的所有重要持股都已報告予美國證券交易委員會，並已公開披露。Fortinet的股票在許多受人尊敬的公司中廣泛持有，例如Fortinet最大的股東Vanguard和另一位重要股東BlackRock，沒有任何個人股東擁有或控制超過10.7％的股份（Vanguard持有）。

該聲明還說，Fortinet擁有比其他競爭對手更多的第三方評估認證，以證明其安全產品的有效性。根據NSS Labs（全球知名的獨立第三方安全測試組織）的驗證結果，Fortinet在安全性能測試中獲得了最高分，並獲得業內最多的推薦，此外，Fortinet在Gartner魔力象限中被評為「安全行業的領導者」。

聲明最後特別強調，Fortinet在全球擁有超過40萬客戶，其中包括許多要求最高標準的大型企業、政府、軍方、國安、金融、教育、製造及電信服務商等，已經對Fortinet的產品進行了全面驗證並採用。