AI重塑資料隱私新格局

2026年將成為AI、資料隱私與網路安全高度整合的關鍵時刻。AI技術的快速發展，不僅重新定義整個產業，也高度重塑了企業在資料保護與隱私管理的模式。

人工智慧（AI）工具雖然能協助系統防護，但目前資料環境的複雜度也衍生出新的資安漏洞，並對使用者隱私構成直接威脅。根據IDC的研究，每家公司的IT部門平均須處理6.4個資料孤島，並須管理13份散布於主要儲存、次要儲存、從雲端延伸至邊緣環境的資料副本；這為網路犯罪創造了機會，他們會運用AI搜出這些「被遺忘」的資料孤島，入侵系統並導致敏感個資外洩。

AI應用的持續發展也讓非結構化資料量迅速增長。IDC指出，92.3%的儲存資料為非結構化或半結構化資料，預計2028年的年複合成長率（CAGR）將達21.4%。企業必須運用AI驅動的資料治理方案，監控異常資料存取、落實細部存取權限控管，才能確保資料確實遵守全球隱私法規，以維繫客戶信任。

面對AI時代的資安挑戰，企業必須重新檢視現有的資料基礎架構，是否符合三大關鍵功能，以應對新的資料隱私需求：

•智慧保護：現代化資料基礎架構的安全防護機制，必須由被動防禦轉為主動偵測。企業需要導入內建安全功能的儲存平台，運用AI與機器學習即時偵測威脅，並透過自動化分類，建立完善的隱私防線。

•統一化的資料管理：為消除敏感資料隱匿其中的資料孤島，企業必須建立統一化的資料基礎架構，確保隱私政策能套用於所有資料資產，避免因異質系統而造成合規問題。

•效能絕不妥協：現代化資料基礎架構應能提供低於毫秒級延遲的高效能，並於背景執行必要的安全檢查；在確保資料安全的同時，又能高效支援創新發展。

在AI驅動的世界中，企業資安必須跳脫傳統的防禦思維，採用零信任架構，其基本假設是：任何人、任何系統，不論身在企業內部或外部，都不該被默認為可信。NetApp採用以資料為中心的零信任架構，其核心概念在於所有資料存取都必須經過驗證，且僅授予完成任務所需的最低權限；並以資料為中心建立內部保護機制，將儲存管理系統轉化為保護並監控客戶資料存取的安全閘道。

透過NetApp提供的智慧型資料基礎架構來強化資安與資料治理，不僅能轉化危機，更能奠定一個具備韌性、技術領先，且能從容應對未來挑戰的企業基礎。

＜本文作者：朱宥鑫現為NetApp台灣區總經理＞