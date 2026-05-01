機器人協作擴張　解決營運痛點

在AI與自動化投資持續升溫之際，機器人廠商的競爭焦點，已逐漸由追逐硬體規格，轉向能否真正進入場域、解決流程痛點，並產生可驗證的營運效益。對企業用戶而言，評估機器人導入價值的標準，也從設備性能本身，延伸到整體流程能否順利銜接、部署是否足夠快速，以及投資效益是否能被量化檢視。

和椿科技副董事長張以昇表示，和椿近年持續推動轉型，已由過去偏向關鍵零組件與整合服務的角色，進一步朝機器人解決方案供應商邁進。他觀察，許多原廠雖然可提供控制器、伺服馬達、減速機、機構本體，甚至標準型4軸、6軸或Delta機器人，但對企業而言，真正困難的環節是這些元件能否被有效整合，並實際放進產線、物流站點或服務流程中穩定運作。也因此，和椿選擇扮演「解決方案提供者」角色，將通用產品、功能性產品、垂直場域需求與客製化整合串接起來，進一步回應缺工、搬運、流程銜接與服務效率等實際營運問題。

這樣的思維，也讓和椿在機器人產業鏈中採取與硬體製造不同的戰略路徑。張以昇認為，若企業只聚焦在本體製造、組裝與價格競爭，很快就會面臨毛利受壓縮與市場競爭加劇的挑戰。和椿所著力的重點，並非單純提供一台會動的機器，而是把具備移動與感知能力的基礎平台，轉化為可在現場執行任務、可嵌入既有流程的工作節點，讓企業導入後能更快進入實際應用階段。

對於AI結合機器人的未來，張以昇將其發展分為三個階段。第一階段是傳統工業機器人時代，企業須依設備特性調整產線與場域配置，讓機器人得以在相對固定的條件下執行重複性工作。第二階段則是環境與機器人協作，機器人開始透過配件、感測與周邊設備提升適應能力，能進入既有場域與人共同作業。張以昇指出，和椿目前聚焦的正是這一階段，原因在於多數企業現階段最迫切的需求，並非全面翻新環境，而是在既有條件下加快導入、降低調整成本，並讓機器人真正發揮效益。至於第三階段，則是機器人可配合各種環境，逐步邁向環境通用、本體通用與任務通用，代表未來機器人將具備更高程度的泛用性與自主適應能力。

由左至右依序為：和椿科技副董事長張以昇、和椿科技董事長程天縱、和椿科技總經理朱鋑隆，共同說明和椿科技AI機器人布局與解決方案定位。

就台灣機器人市場來看，目前仍處於應用擴張的早期階段，張以昇認為，機器人導入所帶來的價值，初期通常先反映在勞動力缺口的補強，但隨著導入深度提升，效益將逐漸延伸至流程效率改善、作業銜接優化，甚至帶動企業重新思考整體營運模式。