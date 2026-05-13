AI 落地重塑營運場景　叡揚資訊 Solutions Day 聚焦數位韌性與 AI 治理新挑戰

生成式AI加速走入企業核心流程，從知識協作、營運管理到資安防護，企業導入AI的焦點已從單點工具應用，進一步延伸至治理、風險控管與營運韌性。叡揚資訊13日舉辦「GSS Solutions Day 2026」，以「Always Solving, Always Evolving」為主題，聚焦AI治理、數位韌性、AI Agent協作與永續管理等議題，邀集產官學專家分享AI時代下的企業轉型觀察與實務經驗。

邁入成立第40年，叡揚資訊張培鏞董事長表示，企業對AI的需求已不再只是模型導入，而是如何真正融入既有工作流程與產品服務，並兼顧治理與營運穩定。從公文管理、人資、知識協作、徵授信到資安維運，AI正逐步成為企業系統持續演進的重要驅動力，也讓企業重新思考數位基礎架構與治理模式。

在趨勢議題方面，國家安全會議諮詢委員李育杰於「2026全球資安威脅與戰略分析」中指出，台灣正面臨高度密集的網路攻擊威脅，隨著大型語言模型（LLM）逐步被武器化，AI已大幅提升駭客自動化發掘漏洞與發動攻擊的能力。他強調，企業資安策略需從被動防禦轉向主動治理，透過AI Agents、自動化弱點修補，以及跨組織情資聯防機制，建立更具韌性的防護架構。

中央研究院資安專題中心執行長、前數位發展部部長黃彥男，則於「AI風險與治理」中，聚焦AI Agents所帶來的新型態風險，包括目標劫持、權限濫用與供應鏈漏洞等問題。他指出，台灣已推動《人工智慧基本法》，並建立AI產品與系統評測機制，希望在鼓勵創新的同時，也逐步建立可信任的AI發展環境。

面對AI與數位化帶來的高度不確定性，叡揚資訊數位韌性辦公室執行長馬正維於「邁向數位韌性之路」中表示，數位韌性已不只是IT部門的議題，而是企業治理與營運策略的重要核心。企業需透過制度、流程與技術整合，提升面對突發風險時的持續營運能力，而政府近年也積極投入關鍵民生系統韌性建設，透過雲端架構與多元備援機制，確保極端情境下的基本運作能力。

除了治理與風險議題，本次活動也聚焦AI在協作與永續管理上的實際應用。叡揚資訊前瞻技術研究所經理王麒詳於「Thinking Teams with Multi-Agent Collaborations」中指出，AI Agent未來將從個人助理角色，逐步演變為具備主動協作能力的「Team Agent」，能夠理解團隊脈絡、追蹤任務進度並協助資訊整合。叡揚資訊創新研發中心處長李漢超則於「永續e治理：Vital ESG永續指標管理」中分享，面對ESG規範持續演進，企業正逐步從被動合規走向指標化與財務化管理，透過數位平台提升永續治理效率與決策能力。

針對AI時代的新型資安挑戰，杜浦數位安全創辦人暨執行長蔡松廷於「AI Agent上桌了：你吃的是龍蝦，還是被龍蝦吃？」中提醒，AI Agent雖能提升效率，但若缺乏治理與權限控管，也可能成為新的攻擊入口。企業應重新檢視AI資產盤點、權限管理與風險監測機制，避免因過度自動化而產生資料外洩與營運風險。

叡揚資訊表示，邁入成立40年，長期參與台灣企業數位化歷程，從早期資訊化、雲端化，到如今AI驅動的新一波轉型浪潮，企業關注的核心議題，已從「系統導入」逐步轉向「治理整合」與「持續演進」。隨著AI Agent、自動化決策與智慧協作逐漸進入日常營運，AI也正重新定義企業流程、組織分工與風險治理模式。

面對快速變動的技術環境，企業未來競爭力的關鍵，不僅在於導入新技術的速度，更在於是否具備持續調整、整合與治理的能力。叡揚資訊認為，AI時代的數位轉型將不再是一次性的專案，而是一場長期且持續演進的過程；如何在創新效率、治理韌性與實際營運需求之間取得平衡，也將成為下一階段企業發展的重要課題。