從綠色軟體走向Green AI

生成式AI快速演進帶動算力與能源需求攀升，資服業者需由追求模型能力，轉向重視架構設計與資源配置。由Green Software延伸至Green AI，透過適配模型、優化系統設計與導入碳排指標，兼顧效能、成本與環境責任，將成為企業下一階段競爭力關鍵。

生成式AI能力快速迭代，讓資服產業進入近似「紅皇后效應」的競爭態勢：光是維持現有位置就得持續加碼投入，若想超前對手，AI投資勢必擴大。在此情境下，AI已成為企業競爭的基本配備，隨之而來的是算力需求與能源消耗快速攀升。當資料中心擴張、模型規模持續放大，電力逐漸成為限制AI發展的重要因素。對資服業者而言，將綠色軟體課題延伸至Green AI，已超出ESG範疇，更牽動長期競爭力。

從實務導入角度來看，Green AI帶來的第一個轉變，是重新思考LLM模型選擇與系統設計。不同應用場景對準確度與即時性的要求差異很大，對能源消耗的影響也不同。例如客服回覆、文件摘要、花草辨識等任務，多數情境可透過較小型模型、結合RAG檢索技術，或在可接受準確度下完成，既能降低延遲，也能減少運算成本。若所有場景都採用最大模型與最高準確度，將推升成本，也會放大能源消耗與系統負擔。因此，Green AI架構設計強調適才適所、任務分工、快取機制與工作負載分流，追求應用需求與資源配置相符。這種設計思維，正由追求最強能力，轉向追求適配與能源效率。

對資服業者而言，由綠色軟體走向Green AI，其實是軟體工程自然延伸的發展路徑。過去軟體設計著重效能與資源使用，如今則須把AI呼叫頻率、資料處理流程與LLM模型選型，在設計階段納入整體考量。以實務經驗來看，在產品設計初期就納入能源效率與AI算力成本思維，有助降低長期營運負擔，同時提升服務穩定度。這樣的調整不只影響內部開發，也能讓客戶導入系統時減少不必要的資源消耗，達成節能減碳目標。資服業者若能在設計初期納入環境責任，軟體產品價值也會隨之提升。

台灣政府近期推動的政策，也朝此方向前進。數位發展部規劃推動自願性綠色軟體標章制度，鼓勵資服業者自主參與，並引入軟體碳排強度（SCI）作為衡量指標，未來可能進一步與採購機制結合。這代表綠色軟體與Green AI將逐步由理念走向制度，成為市場競爭的一部分。對資服業者而言，現在正是準備時機，在發展生成式AI應用的同時，可先盤點核心產品與服務的運算模式，嘗試量化能源使用與碳排表現，並逐步優化系統設計。

＜本文作者：廖長健現為網擎資訊執行長＞