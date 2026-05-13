AI 代理風險升溫、資安邊界瓦解　駭客協會指出企業正面臨「影子代理人」新威脅

在生成式AI與代理式人工智慧（Agentic AI）快速滲透企業營運之際，傳統以邊界防禦為核心的資安架構正面臨結構性挑戰。台灣駭客協會舉辦「HITCON FreeTalk 2026」，首度從駭客與實戰攻防視角，系統性揭示企業在AI時代下的新型風險與治理盲點，指出「影子代理人（Shadow AI）」正成為下一波企業內部資安威脅的核心來源。

本次活動聚焦兩大關鍵主題，一為生成式AI帶來的企業內部風險重構，二為台灣在全球資安局勢中的戰略位置，並同步釋出台灣駭客年會（HITCON 2026）年度核心觀察與議題方向。

台灣駭客協會顧問、奧義智慧科技創辦人邱銘彰指出，隨著AI從輔助工具進化為具備自主決策能力的代理人，企業正逐步將系統權限、資料存取與流程執行交由AI處理，卻也同時放大資安風險。他直言，AI Agent已從外部威脅轉變為「不可信的內部角色」，企業正在面對前所未見的內部攻擊面。

邱銘彰引用多項最新研究指出，2026年AI安全事件數量持續上升，其中Prompt Injection已成為最主要攻擊手法之一，甚至有高達86%的模型缺乏有效防禦能力。同時，AI Agent在企業中的應用快速擴張，相關職位需求一年內成長達280%，但隨之而來的權限濫用、資料外洩與行為失控風險亦顯著增加。

邱銘彰進一步指出，當企業未建立完整的AI治理與監測機制時，AI代理人可能在未被察覺的情況下執行惡意指令、外洩敏感資訊，甚至繞過既有資安防線，成為「影子代理人」。他強調，企業必須重新建立AI治理架構，從「工具管理」提升至「數位員工治理」。

台灣駭客協會理事長暨DEVCORE執行長翁浩正則從攻防實戰出發，解析企業在資安事件中的結構性問題。他指出，多數企業對攻擊與防禦的理解存在明顯落差，從攻擊者角度來看，入侵往往是長期、分階段進行，但企業內部的防禦機制卻傾向以單點事件處理，難以完整掌握攻擊脈絡。

他以紅隊與藍隊的實戰流程說明，企業常見問題包括：資產盤點不完整、異常偵測不足、外包帳號管理鬆散，以及事件應變機制缺乏演練等，導致攻擊者能在不被察覺的情況下逐步擴張權限，甚至完成資料外洩。

翁浩正指出，當前企業最大的盲點不在於缺乏工具，而在於錯誤的治理思維，包括將合規視為安全、過度依賴單一解決方案，以及資安團隊未被納入決策核心等問題。他強調：「資安不是IT問題，而是組織治理與文化問題。」