邁向「資料知情」文化

在一個「資料即黃金」的時代，真正的領導力不在於盲目追隨資料，而在於結合人類判斷力，對資料進行解讀與洞察。近年來，企業對資料價值的重視已提升至前所未有的高度。

根據Dell Technologies 2025 Global Study，2024年有87%的受訪領導者表示：「資料是關鍵差異化因素，而我們的生成式AI（GenAI）策略必須涵蓋資料的運用與保護。」到了2025年，這一比例更上升至98%，清楚反映出一項共識：資料已成為數位轉型的核心驅動力。

然而，這樣的認知也可能帶來陷阱，使企業走向僵化的「資料導向」，也就是在決策過程中完全依賴指標，忽略情境、直覺與人類經驗。以資料為導向的決策方式雖具備強大效益，卻也可能使自動化決策忽略關鍵變數，例如時機、社會環境或文化敏感度。

正如2024年發表於《Journal of Innovation in Polytechnic Education》的學術文章所指出：「資料可以指引方向，但不一定揭示正確的道路。」換言之，資料能呈現正在發生的事情，卻未必能說明其背後原因，或提供應對之道。

由National Center for Principled Leadership & Research Ethics彙整的「Data-Informed Decision Making（DIDM）」學術文獻強調此一觀點：人類判斷在深入且負責任地解讀資料時，依然不可或缺。由此來看，現代領導力必須朝向「資料知情（Data-informed）」文化轉型。

所謂「資料知情」，是將資料視為決策的參考依據，而非絕對指令。其核心在於結合量化證據與經驗、倫理、直覺，以及對情境的敏銳理解。正如軟體即服務公司Supermetrics在其比較分析中指出，此一方法有助於促成更具策略性、創造力與商業價值的決策。

在AI時代，當演算法能在數秒內處理數百萬筆資料時，真正的價值體現在人類如何詮釋這些資料。團隊需要具備追問資料背後「為什麼」的能力，為決策補上指標無法提供的批判性思考層次。這種做法，是將資料轉化為可執行洞察的關鍵。

另一項可強化此方法的實務作法，是在決策流程中導入人類參與循環機制。相信未來不僅屬於擁有更多資料的企業，更屬於那些懂得以情境智慧解讀資料的組織。因為在AI時代，人性的價值比以往任何時刻都更加重要。

＜本文作者：廖仁祥現為台灣戴爾科技集團總經理＞