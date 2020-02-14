自主化基礎架構　內建自動化引擎

面對數位潮流帶來的挑戰，IT部門被賦予引領創新的使命，然而既煩瑣又複雜的管理維運，往往讓IT自顧不暇，更遑論投入創新。

這也是為何業界一直強調，企業需要更現代化的基礎架構來加速轉型，其所看重的便是簡化管理負擔的設計。而隨著技術愈益成熟，自動化的思維也開始納入其中，如果儲存設備內部能夠有一個自動化的引擎，只要點擊幾下就可以自動執行任務、分配資源，不需要設定組態、分割LUN，甚至在元件故障時，服務人員可以比管理人員更早一步處理，那麼，IT管理人員就能節省大幅的維運精力，將時間用於創新，進而加速轉型。

2019年11月，戴爾（Dell）推出了一款Dell EMC PowerOne產品，便是基於這種概念設計，其強調的是自主部署、配置與修復的能力，Dell將其稱為自主化基礎架構（Autonomous Infrastructure）。戴爾科技集團基礎架構解決方案事業群總裁Jeff Boudreau表示，「PowerOne自主化基礎架構主要是將IT運作自動化，協助企業減少在技術管理上的時間，更能專注於如何從中受益，企業將能更專注於釋放數據價值，讓IT團隊推動加速創新並更快獲得業務成果。」

Dell EMC PowerOne自主化基礎架構有幾項重要元件，首先是PowerOne Controller，其內建的自動化引擎是實現自主運行的核心，主要是採用Kubernetes微服務架構以及Ansible工作流程，來自動化執行元件部署、資源配置以及生命週期管理。而在基礎架構部份，則是集結了PowerEdge MX、PowerMax以及PowerSwitch，來提供運算、儲存以及網路的資源。在這其中，PowerEdge MX是模組化刀鋒伺服器，能視需要配置資源並進行擴充，最大的特色是無中板設計讓PowerEdge MX能支援多個世代的技術；而PowerMax則負責提供儲存資源，提供儲存資源配置與分區流程自動化，並且在偵測到新資源時，機動性地擴充新的叢集；PowerSwitch則能降低複雜度，針對交換器硬體進行抽象化與自動化，讓虛擬化網路能自動為VMware工作負載配置資源。

Dell EMC PowerOne自主化基礎架構能協助企業更輕易部署、管理以及使用IT資源。

台灣Dell EMC技術副總經理梁匯華解釋，PowerOne就像是自駕車的導航，雖然自駕車可以完成大部分駕駛操作，但前提是必須要讓車子知道最終的目的地，才有辦法駕駛。同理，使用者必須要確定部署哪些工作負載，才能分配資源，但除此之外，在PowerOne中，剩下的事情都不需要管理人員操心。「由於PowerOne的設計非常複雜，基本上不允許使用者隨意地存取控制器與自動化引擎領域，否則一旦更改任何的運算節點或儲存節點的設定，自主架構可能會完全失效，甚至很可能連第一線與第二線的工程人員都沒有辦法修復。」他強調，但也因為如此，PowerOne極為安全與穩定，使用者仍然可以透過Navigator這個UI介面，來部署與管理日常的操作，並且得知現今的使用狀態，包含資源使用率與效能等，都可一目瞭然。