三大維度強化憑證機構責任

中國大陸於2024年發布《電子認證服務管理辦法（徵求意見稿）》，要求憑證機構在數位身分真實性驗證方面，必須承擔更高的責任。

在彙整各方意見後，預計在2026年修訂及完善此一辦法，其中最為關鍵的是以下三項規範：

一、憑證機構須完成最終使用者實名認證

實名認證是憑證機構服務的起點，直接影響數位身分的真實性。2024年中國大陸修訂的《電子認證服務管理辦法（徵求意見稿）》明確規定，憑證機構不得將證書申請的受理和查驗、證書的簽發和交付，委託給外部機構或個人。這意味著實名認證必須由合格的憑證機構獨立完成，禁止委託，甚至也不能交由金融機構代為完成。

過去，部分身分核驗可能並非由憑證機構完成，憑證機構未必能接觸到最終使用者，容易導致身分核驗不落實、客戶資料外洩、雙方責任界定不清等風險。如今，主管機關明確要求憑證機構必須承擔身分核驗責任，從源頭保障電子簽章的法律效力。

二、使用者申領證書須與憑證機構簽訂服務合約

憑證服務涉及多方主體的權利義務關係，主管機關要求需要透過合約形式，明確各主體間的權利義務關係。根據上述《電子認證服務管理辦法（徵求意見稿）》，其中第二十四條規定：『電子認證服務機構受理電子簽名認證證書申請後，應當與證書申請人簽訂電子認證服務協議，明確雙方的權利義務。』

此意義在於，服務合約是界定憑證機構與使用者之間責任範圍的確認文件，既保護使用者權益，也界定對憑證機構責任範圍，明確雙方權利義務。合約內容應涵蓋證書使用條件、責任範圍、資訊保存期限等條款，確保使用者在充分知情的前提下，使用電子認證服務。

三、憑證機構須嚴格遵守客戶私鑰保管責任

私鑰是製作電子簽章的素材來源之一，其安全性直接關係到電子簽章的法律效力。國際上主管機關常見的要求，私鑰的控制權應歸屬於使用者本人或經使用者明確授權。現行私鑰的保管方式多為兩種，一是使用者自行保管，例如將私鑰儲存在硬體載具，例如USB Key中；二是由憑證機構，在使用者授權下，提供保管服務，在逐次使用時，再由憑證機構通知和核驗使用者意願（例如發送OTP），進行私鑰的取用，再進行電子文件的簽署。同時，憑證機構需要留存軌跡。

但無論採取何種方式，其核心原則是一致的，私鑰的保管和使用，必須基於使用者的真實意願和明確授權；並且都須嚴格遵循安全管理規範，嚴禁出租、出借、轉讓私鑰及相關儲存的載具設備，若因保管不當，導致私鑰外洩、被盜用，相關責任需由保管的一方承擔，此為憑證機構提供安全的認證服務，一個至關重要的關鍵環節。

隨著中國大陸於2024年發布《電子認證服務管理辦法（徵求意見稿）》，數位身分驗證與電子簽章所憑藉的基本管理規範，大幅升級以及拉高強度。該辦法不僅針對憑證機構提出更高的責任要求，更在實名認證、服務合約締結、私鑰保管等關鍵環節建立了嚴格的制度，旨在保障數位身分的真實性及電子簽章的法律效力。

法律效力提升 金融應用更安全

電子簽章作為數位身分驗證的延伸，搭配嚴謹的認證流程，將具有高度信任及法律效力。特別是在金融機構推動電子文件簽署時，憑證機構所提供的安全認證服務，有效杜絕偽冒身分簽署與欺詐案件的風險，使金融交易更為安全可靠，對於與個人戶簽署合約而言，電子簽章的法律保障尤為明顯，不僅防堵風險，更提升使用者對金融服務的信心。

根據上述《電子認證服務管理辦法（徵求意見稿）》第二十四條規定，憑證機構需與證書申請人簽訂服務合約，明確雙方權利義務。合約內容涵蓋證書使用條件、責任範圍、資訊保存期限等，確保使用者在知情情況下使用電子認證服務。這不僅保護使用者權益，也讓憑證機構的責任範圍明確，避免爭議發生。

私鑰作為電子簽章的核心，保管方式與安全規範愈發嚴謹。無論是使用者自行保管，或是憑證機構在授權下提供保管服務，均需基於使用者真實意願與明確授權，並遵循安全管理規範。憑證機構需留存使用軌跡、嚴禁私鑰出租、出借、轉讓，保管不當導致私鑰外洩，保管方需承擔責任。這些規範進一步強化電子簽章的安全性，為金融應用提供強化保障。

在防堵風險的基礎上，電子簽章機制亦帶來商機的拓展契機。金融機構可考慮將電子簽章推廣至境外客戶簽署（例如亞資中心業務），藉由高度信任與法律效力，吸引更多國際客戶參與，擴展業務版圖。電子簽章的便利性亦大幅提升服務效率，縮短合約簽署流程，優化客戶體驗。

隨著憑證機構服務管理制度的完善，數位身分驗證與電子簽章將持續升級，對金融機構的啟發，是可在安全、信任的基礎上推動數位創新服務。無論是個人戶、企業戶，乃至境外客戶，都能享受高效、可靠的電子認證服務，促進金融市場的健康發展與全球化布局。