愛立信：AI應用加速普及　差異化連接需求提高行動網路要求

愛立信消費者研究室（Ericsson ConsumerLab）近期發布最新報告《以差異化連接服務，打造市場競爭優勢》，研究包含台灣在內的全球27個市場，針對超過43,000名智慧手機用戶進行深度調查 。報告指出，隨著5G獨立組網（Standalone，SA）技術的普及，電信產業正迎來關鍵轉折點，消費者對網路的需求已從單純的「高速下載」轉向「特定場景下的效能保證」。對於電信商而言，「差異化連接（Differentiated Connectivity）」服務不僅是提升每用戶平均收入（ARPU）的策略工具，更是強化品牌忠誠度與滿足AI應用的關鍵。

對於現代智慧手機用戶而言，網路在關鍵時刻的穩定性與流暢度，往往是較為重要的使用體驗考量。報告指出，全球超過40%的消費者明確表示會在關鍵時刻選擇「保證效能」的網路方案，例如在繁忙的交通樞紐處理公務，或是在演場會現場進行高畫質直播。其中，更有約二分之一的受訪用戶表示願意多花一點錢，換取更穩定的網路資源。

目前的5G方案多採「盡力而為（Best-effort）」模式，在傳統電信市場趨於飽和、價格競爭白熱化的現況下，差異化連接為電信商開闢新的獲利路徑。研究顯示，若電信商未推出「效能保證」的連接方案，每年將損失相當於1到2個月ARPU的營收機會。

除了財務指標外，差異化連接亦對於電信商的長期品牌建立展現影響力。研究數據顯示，使用差異化連接方案的5G用戶，對該電信商的品牌認知評價高出46%，整體滿意度也比其他5G用戶高出18%。在高度競爭的環境中，這項服務也成為強大的用戶留存工具，三分之二的智慧手機用戶表示，若電信商能提供差異化連接，他們更有意願加購該公司的其他產品或服務。