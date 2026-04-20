零壹科技深化 Google Cloud 布局　以整合優勢推進「雲端 × AI」企業轉型

零壹科技宣布擴大Google Cloud布局，推動Google Cloud Platform（GCP）與 Google Workspace（GWS）相關解決方案與加值應用。隨著生成式AI技術快速發展，企業數位轉型正加速邁向以數據與AI為核心的營運模式。零壹科技結合通路與技術整合優勢，攜手Google Cloud，加速企業雲端與AI應用落地。

零壹科技表示，企業導入AI，正從試點驗證走向規模化應用。根據Gartner指出，已有超過80%的企業開始評估或導入生成式AI技術，顯示AI正快速成為企業營運轉型的核心動能。企業對雲端的需求亦由基礎備份與運算，進一步升級為「AI基礎建設（AI Infrastructure）」的布局。零壹持續深化雲端市場投入，結合超過60個國際IT品牌的整合優勢，提供從基礎算力到應用服務的一站式架構，協助企業在兼顧數據治理與資料安全的前提下，強化數位韌性並加速轉型進程，進一步從資料管理邁向智慧決策。

零壹科技總經理陳鍵忠表示，企業導入雲端已從『系統上雲』進入『AI驅動營運』的新階段。零壹在雲端市場的角色也正逐步轉向『生態賦能者』。我們不僅提供解決方案，更持續強化技術支援與市場推動能力，攜手全台超過2,500家合作夥伴，聚焦金融、製造、醫療及零售等產業應用，協助企業導入Google Cloud AI技術（如Gemini、Vertex AI）。透過提升知識工作者生產力，加速AI應用開發與部署，進一步推動企業從資料洞察走向決策優化，創造可規模化的營運價值。

零壹科技指出，其在Google Cloud生態中的價值，體現在以下三大關鍵能力：

跨品牌AI生態整合能力：整合超過60個國際IT品牌資源，具備混合雲架構整合能力，協助企業將GCP與既有地端系統及資安架構串接，打造兼具彈性與安全性的企業級AI環境。 在地通路與技術賦能：持續深化雲端市場布局，建置具備Google Cloud專業證照的技術團隊，提供從架構設計、安全規劃到現代化工作空間（GWS）部署的一站式支援，強化合作夥伴解決方案能力。 驅動生成式AI應用發展：結合Google Cloud的Gemini與Vertex AI等技術，零壹提供顧問與導入服務，協助企業整合數據資源、優化資料流程，縮短AI應用建置時程，並提升決策效率與創新能力。

展望未來，零壹科技將持續深化與Google Cloud的合作，透過技術工作坊、產業研討會與資源共享機制，協助合作夥伴提升解決方案競爭力。零壹科技指出，AI的競爭，已不只是技術競爭，而是生態系整合能力的競爭。未來將持續發揮整合與連結優勢，攜手夥伴共同建構更智慧且具韌性的台灣雲端AI生態體系。