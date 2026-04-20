生成式AI整合郵件歸檔　台廠成功兼顧效率合規

科技製造業運用生成式AI時，可在既有合規與治理基礎之上妥善發展，應用本地LLM與軟體系統整合，來大幅提升了關鍵流程的效率。而「制度」與「技術」須同步演進，AI才能成為組織運作可落地、可永續使用的真正助力。

網擎在2025年成功協助一間台灣大型科技製造業客戶，順利導入郵件歸檔系統（EIA）生成式AI方案。對該企業而言，生成式AI並非新技術。在啟動整合評估前，他們已部署算力，並於內部系統實際導入本地LLM。基於資料保護責任與產業合規要求，企業對將電子郵件等敏感資料傳輸至外部服務保持高度審慎，因此雲端LLM自始未被列入考量。

因此，導入前討論聚焦於：如何將本地LLM整合至EIA的郵件治理情境？他們希望導入AI郵件摘要、待辦、翻譯，以及進一步的事件脈絡整理功能，同時維持資料處理於公司內部環境之中。

對於這一類的需求，在台灣乃至全球科技製造業並不少見，因為企業在提升效率的同時，也必須承擔資料管理與風險控管責任。

稽核場景需求：快速整理大量資訊、包含可信的佐證

在科技製造業的實務運作中，Email往往承載專案決策、供應鏈協作與跨國溝通的重任；此外，在內部稽核或調查啟動時，調查人員需要在短時間內理解數百甚至數千封信件的往來脈絡。因此，該客戶很期待生成式AI能協助將長篇往來快速摘要、抽取重點事項，並針對特定專案郵件集合進行問答與脈絡重建。

該公司調查人員不僅需要在短時間內檢視、整理大量Email，還需要常常重複這類不但費神且耗時的工作。不僅如此，在正式案件處理流程中，所有分析結果還必須清楚標示依據，才能進入後續判讀。

此時，生成式AI常見的「幻覺」問題，在治理情境下即可能構成風險：若無法確保分析內容與原始資料的對應關係，便可能影響判讀準確性。AI輸出需要具備明確的來源標示與驗證機制，讓使用者能回溯至具體郵件內容、交叉確認。當結果具備穩定與可信度時，導入才具有實務意義。

模型可抽換，治理原則可延續

本次在EIA AI導入過程中，將「模型可抽換」納入設計原則。除了支援雲端大型模型外，也保留串接本地LLM的能力，使企業能依自身環境選擇語言模型。因此，當客戶希望以內部部署的本地LLM串接系統時，只須依既有設計進行整合配置。

此案例中，郵件歸檔已運作多年，完整保存企業歷年往來紀錄。若將所有資料一次性提供本地LLM分析，雖不會產生額外費用，但處理時間與驗證成本都將顯著提高。因此，網擎與客戶規劃以特定人員或專案為範圍，逐步導入AI分析機制。

這樣的做法，也與EDRM所強調的案件處理流程相互呼應，在明確範圍內進行蒐集、分析與驗證，使AI能力自然融入既有制度運作之中。

從摘要到問答：深化資料理解的過程

隨著功能逐步導入，企業對AI的期待也自然延伸。最初是單封郵件摘要，接著擴展至專案問答引擎，再進一步則是希望AI能更聰明地協助整理完整的事件脈絡。 這種應用模式與NotebookLM的資料限定問答概念相似，也就是在清楚界定的資料範圍內進行理解與回應。在治理情境中，效率固然重要，但更關鍵的是分析結果是否具備一致性，並能清楚對應原始來源。該客戶的內部調查，須在工作負荷量大的情況下，產出會影響重要決策的參考資料，由Openfind MailBase的AI工具快速整理專案信件摘要，並提供確實可信的來源依據，對於工作效率將有極大助益。

合規作為架構設計的出發點

此案例中，該科技製造業客戶在台灣與歐洲均設有據點，實際營運本身須考量不同法規體系的遵循議題。因此，其在導入AI時所考量的治理要求，也須回應國際監管的趨勢；歐盟《人工智慧法》（EU AI Act）要求高風險AI系統具備可追溯性與風險管理機制，而歐盟《一般資料保護規則》（GDPR）則對個人資料處理與跨境傳輸設下明確規範。這些制度的共同方向，都是強化資料控制與治理責任。

這兩項法規的共通核心精神為：AI發展仍須遵循治理架構。當企業在導入生成式AI時，必須同時思考資料流向、權限界定與結果可驗證性等，而不僅是模型能力本身。

Stanford Human-Centered Artificial Intelligence發布的《AI Index Report 2025》亦指出，企業AI採用率持續提升，但私有化與內部部署模型投資同步增加，顯示企業在推動AI應用時，已更加重視資料控制權與治理能力。

從這個案例中，可以看到科技製造業運用生成式AI時，如何在既有合規與治理基礎之上妥善發展，應用本地LLM與軟體系統整合，大幅提升了關鍵流程的效率；「制度」與「技術」須同步演進，AI才能成為組織運作可落地、可永續使用的真正助力。

＜本文作者：廖為紹現為網擎資訊資深產品經理＞