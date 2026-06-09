流程治理資料品質先行　AI應用可稽核可控管

當企業管理層要求導入人工智慧（AI）提高生產力，第一線團隊最常遇到的困難，往往並非技術選型，而是難以判斷AI應該放進哪一段作業流程。許多組織已經開始使用生成式人工智慧（GenAI）處理摘要、翻譯與文件草擬，但若要讓AI成為可長期維運、可稽核、可控風險的企業能力，仍須回到流程、資料、權限與責任歸屬。

叡揚資訊副總經理符文藻表示，企業導入AI時，常見情境是高階主管提出提升生產力的方向，後續執行團隊卻不清楚由哪個環節切入。較可行的做法，是先建立基礎認知與內部訓練，再由業務單位盤點痛點，挑選成功率較高的題目進行概念驗證。他以公文系統為例指出，早期E化先把紙本公文流轉流程記錄下來，待流程化成熟後，再導入內容數位化、線上簽核、不可否認性與防竄改等機制。AI化同樣建立在流程化與數位化累積之上；若缺乏可用資料，AI很難產生實際價值。

釐清模型特性精準對位場景

符文藻指出，叡揚投入AI研發已超過10年，早期主要採用機器學習與深度學習等技術，處理分類、辨識與預測等任務。生成式AI興起後，企業討論焦點快速轉向大型語言模型（LLM），但實務上，生成式AI與非生成式AI各有適用範圍。生成式AI較適合處理非結構化資料，例如文件理解、摘要生成與自然語言互動；非生成式AI則適合處理可重現、可驗證、準確率可控的任務，例如自動分類或特定辨識流程。 他表示，企業與政府機關長期重視準確率與責任歸屬，因此在部分情境中，非生成式AI更容易落地。生成式AI每次輸出可能不同，非生成式AI即使判斷失準，錯誤通常可重現，也較容易分析原因與改善。若系統已知模型準確率停留在某個水準，應用程式設計便可加入覆核、補強或例外處理機制。部分非生成式AI任務也能透過中央處理器執行，企業未必一開始就需要投入高成本圖形處理器（GPU）環境。

在AI應用角色上，符文藻觀察，目前企業大致出現三種型態。第一種是內部問答平台，最快可宣稱AI落地，但仍偏向工具層。第二種是把AI功能內建到既有企業系統，使員工在原本作業流程中自然使用AI。第三種則是數位員工或代理型AI（Agentic AI），可參與任務執行，但若代理需要存取人資、會計或內部管理系統，權限控管會變得相當複雜。

符文藻分享，某項政府機關專案中，使用者只需要上傳資料，系統幕後便透過生成式AI讀取內容，並串接多個系統完成資料比對、編號與欄位產出，再交由人員檢核。過去資深人員可能需要1小時完成，不熟悉業務者可能需要2小時的案件，導入後約10至15分鐘即可完成。這類系統表面上未必看得見AI，但實際已經把AI放進工作流程，成為作業效率改善的一部分。

嚴控資料權限落實知識治理

當AI進入企業知識管理場景，核心難題往往落在資料品質、版本控管、權限切分與可追溯性。符文藻指出，企業知識管理系統中的同一份文件可能有多個版本，若未做好版本控管，大型語言模型取得的資料可能是舊版內容，輸出結果自然會發生錯誤。模型此時依據企業提供的資料產生答案，責任仍會回到資料治理與系統設計。

在權限控管方面，企業知識庫與個人文件管理完全不同。不同部門、職級與角色所能存取的資料各不相同，AI問答系統也必須遵守同樣的授權邏輯。符文藻表示，叡揚在知識管理AI應用中，主要透過檢索增強生成（RAG）機制導入權限判斷，讓使用者無法透過AI查詢到原本無權取得的資料。這表示RAG既能降低幻覺風險，也能在企業場景中落實資料邊界與權限隔離。

不過，多數企業目前仍把資源優先投入算力建置。符文藻觀察，不少企業尚未真正啟動資料整理與知識治理，反而先規劃GPU伺服器、地端模型環境或私有化部署。算力當然重要，因為若客戶要求資料留在企業可控範圍內，服務提供者便需要在地端或專屬雲環境中部署模型。但若缺乏資料治理，單純投入硬體仍難以產生可驗證的AI效益。

叡揚資訊副總經理符文藻指出，企業導入AI應先盤點流程與資料品質，搭配RAG、權限控管與人機協作機制，讓AI融入日常作業並可稽核、可持續擴展。

在部署模式上，雲端模型能力通常較強，但地端模型能讓資料機密性更受企業掌握。符文藻表示，地端不一定等於企業自有機房，也可能是專屬雲或受控雲端機房，只要資料存取範圍與模型服務能由企業掌握，便可作為折衷選項。地端模型要做好，則取決於模型能力、提示詞設計、上下文整理、RAG檢索品質與資料壓縮；若檢索階段送入過多資料，且混入錯誤或不相關內容，回答品質就會下降。

符文藻也提醒，企業常有一個誤解，以為同一個模型會因為使用次數增加而變得更聰明。事實上，預訓練模型不會因為被使用1次、1萬次或10萬次而自動進步，除非企業更換模型、重新訓練或進行微調。但微調成本高、工程複雜，需要高品質資料、人工標註與問答配對，並可能改變模型既有行為，因此必須重新測試與驗證。

在治理設計上，企業AI應用需要導入人機協作迴圈，讓AI處理後的資料仍由人員檢查、確認，再進入下一步流程。系統也應保留紀錄，包含輸入資料、模型推論過程、產出結果與人工覆核軌跡，以支撐後續稽核與責任釐清。符文藻將企業AI導入整理為「SPACE」概念，包含安全（Security）、痛點（Pain Point）、應用（Application）、算力（Computing Power）與擴展（Expansion）。這套觀察反映出台灣企業AI落地的現實：模型只是其中一環，真正決定成敗的是，企業能否找到具體痛點，把AI放進可管理的工作流程，並同步處理資料、權限、算力與長期維運問題。