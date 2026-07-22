Palo Alto Networks：台灣企業機器身分與人類身分比例已高達 118:1

隨著AI代理快速普及，由於傳統的資安架構並未將AI代理納入設計考量，使既有的機器身分管理工具產生治理真空（漏洞）。

機器「身分」已超越惡意軟體，躍升為首要的攻擊管道，而在亞太地區，這項資安挑戰的規模已發生根本性的轉變。由於自主型AI代理的迅速普及，企業網路中的機器身分數量已大幅超越人類員工。然而，多數企業仍將「人」視為主要的保護對象，繼續沿用舊有思維來維護網路安全。

Palo Alto Networks《2026年身分安全態勢報告》針對全球2,930位資安長與決策主管進行調查，台灣市場的重點發現如下：

99%的企業已使用AI代理，包括自主型、對話式及生成式AI代理。

99%的企業一致認為，AI代理必須具備「緊急安全開關」（Kill Switch）。

99%的人員（人類）身分皆擁有超出其權責範圍的存取權限。

機器身分與人類身分的比例已高達118:1。

未來12個月內，機器身分數量暴增的主要驅動因素包括：第三方合作夥伴關係（46%）、機器身分（45%），以及AI與大型語言模型（LLM）的使用（44%）。

76%的受訪者坦言，他們需要提升對「服務帳號（Service Accounts）」存取權的掌握度，以釐清哪些帳號擁有讀取、變更或刪除內容的權限。

100%的受訪者表示，機器身分管理工具的破碎化會延誤資安事件的回應速度。平均而言，每起事件的回應時間會因此被延後17小時。

高達九成的企業在過去12個月內，曾發生過與身分驗證相關的資安外洩事件。