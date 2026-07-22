HPE 助力主權 AI 研究與大型企業　簡化超級運算架構的部署與管理體驗

HPE全新超級運算程式設計軟體，帶給客戶更簡化的操作體驗。該軟體首度支援HPE ProLiant Compute伺服器，為HPE各項系統提供一致的使用體驗。HPE亦針對高效能運算（HPC）導入網路與儲存產品中的多租戶功能，打造出業界最廣泛的端到端超級運算解決方案產品組合之一，協助國家研究機構推動主權AI研究。同時，HPE推出全新融資服務，讓客戶在汰換先進運算基礎架構時，能獲得更高的掌控力、安全性與監督能力。

隨著高效能運算逐步與AI及量子運算融合，超級運算用戶需要兼具高效能、靈活性與可靠性的系統，以推動全球重大科研突破。HPE最新的創新技術提供強大且高效率的系統架構，能支援客戶的多元工作負載，並因應融合運算時代的各項挑戰。HPE於2025年11月推出全新超級運算架構，透過業界領先的運算密度與直接液冷（Direct Liquid Cooling）技術，滿足大規模AI運算需求，並支援第二代百萬兆級（Exascale）超級運算效能，協助客戶推動醫學、氣候科學與材料科學等領域的突破性研究。

HPE高效能運算與AI事業群亞太及日本市場副總裁暨總經理Fumiki Negishi表示，亞太地區的主權AI研究正快速發展，各國政府與企業皆積極打造並掌握自主AI能力，促使HPC與AI工作負載逐漸整合至相同的基礎架構。在追求融合的新時代，企業組織必須將複雜環境轉化為簡單、安全且具主權性的AI生態系統，才能掌握競爭優勢。透過HPE Supercomputing Programming Software擴展支援HPE ProLiant Compute伺服器，以及HPE Slingshot 400軟體與HPE Cray Supercomputing Storage Systems E2000導入全新多租戶功能，我們能為亞太地區客戶提供從部署到汰換全程一致且安全的基礎架構。

對軟體開發人員而言，最大的挑戰之一在於HPC與AI技術快速演進，使高度整合的軟體堆疊難以及時更新。此外，在建置、驗證與維護多廠商程式設計工具鏈（Programming Toolchain）時，也容易因複雜度而增加系統不穩定的風險。

全新HPE Supercomputing Programming Software以更簡易的方式支援多廠商環境與整合流程，協助客戶加速部署週期，並降低系統不穩定的風險。此軟體現已擴展支援HPE ProLiant Compute伺服器，包括針對各類AI訓練、微調與推論工作負載最佳化的HPE ProLiant DL與XD系列伺服器，讓大型企業在不同平台間皆享有一致且簡化的使用體驗。主要功能包括：

預先驗證程式開發環境：整合來自不同廠商、開源與HPE的工具，並預先完成驗證，建構單一的程式設計環境，協助客戶簡化建置與部署流程。

以容器化環境的形式提供更新：透過預先驗證的容器化環境提供所有程式設計工具的更新，並提供可立即使用、一致且相互隔離的環境，讓客戶可依自身時程採用新工具。此做法可提升軟體堆疊的穩定性，讓開發人員能夠更安全、更有效率地完成更新。此外，該軟體無需重新建置即可在不同系統間部署相同的執行環境，因此即使基礎架構發生變更，開發團隊也不必重建整個環境。

擔任多廠商第一線技術支援：HPE擔任第一線技術支援窗口，讓客戶無須承擔協調各廠商的責任。憑藉在Cray超級運算平台領域的專業能力，HPE可進行技術問題診斷，並協調各廠商共同解決問題。