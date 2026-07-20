區塊科技發表「區塊科技 2.0」　領航 AI Agent 加密貨幣支付安全新紀元

區塊科技（BlockChain Security）舉辦「防護數位金融新賽局：AI Agent數位支付收銀系統」產業研討會，正式發表M-Key加密貨幣支付收銀系統及AI Web 3金融API服務，結合全新品牌識別「區塊科技2.0」，攜手國際大廠Thales、Intel，共同探討企業在AI Agent支付新時代下的安全防禦與合規佈局。活動吸引金融機構決策者、Web 3創新企業領導人、支付產業先進、資安專家等產業界以及檢警調界人士齊聚一堂。

過去幾年，區塊科技持續探索區塊鏈技術於不同領域的應用可能性。隨著AI與數位科技快速演進，市場需求也日益明確，企業與機構需要的不只是技術，而是值得信賴的安全基礎與合規能力。

有鑑於此，區塊科技宣布將資源更聚焦於最具核心價值的領域：以Web 3區塊鏈技術為基礎，結合合規治理與資產管理能力，為金融機構、檢警調司法單位及企業提供更完整的數位資產安全防護解決方案。

區塊科技表示，安全不只是技術能力，更是一份責任。在數位資產快速發展的時代，從資產管理、交易追蹤、風險監控到合規需求，每一個環節都攸關企業的信任基礎。區塊科技期許成為可靠的合作夥伴，協助客戶在充滿機會與挑戰的Web 3世界中穩健前行。

今天，區塊科技把旗下的創新解決方案，一次全部端上檯面。M-Key加密貨幣支付收銀系統：作為「區塊科技2.0」重磅發表的業界方案，延續M-Key虛擬資產安全金庫的多層級門限管理與高安全防護能力，也兼顧金管會合規要求，打造「為AI Agent支付時代而生」的智能保管與風控引擎，讓企業在導入AI自動化支付的同時，資產安全與法規遵循一次到位：

軍規級安控：冷、溫、熱錢包彈性架構，搭配FIDO 2安全金鑰、生物辨識與符合FIPS 140-3 Level 3 認證的硬體安全模組（HSM），私鑰全程零外洩風險。

智能反洗錢防線：串接Chainalysis全球反洗錢情資庫，即時KYT（Know Your Transaction）來源檢核與白名單地址動態風險評分，洗錢風險在入金前就被攔截。

彈性審核機制：依交易金額、頻率與角色權限自訂多層級簽核規則，並留存不可篡改稽核紀錄，內控與效率一次滿足。

部署即戰力：提供伺服器版及AWS雲端版靈活選擇，依企業規模快速上線，降低導入門檻與成本。

值得一提的是，我們目前已有多家銀行和M-Key進行PoC，也共同把關AI Web 3金融API，讓金融機構與企業能把這套能力快速嵌入既有系統與AI Agent應用場景，而它的應用範疇也不限於虛擬貨幣，還可延伸至RWA、黃金代幣、穩定幣等多元資產，並以零信任架構搭配冷、溫、熱錢包與FIDO 2身份驗證，讓銀行虛擬資產託管、政府機關扣押資產保管、企業數位資產管理、交易所高頻交易防護等場景，都能套用同一套安全防護基礎。

區塊科技將持續深化與Thales、Intel等國際大廠的技術合作，把HSM、TEE等硬體級防護技術帶進台灣市場；同時擴大M-Key與Google A2A、x402等AI Agent支付協定的相容性，卡位下一波AI自動化金流基礎設施市場。區塊科技也會持續拓展AI Web 3金融API服務的合作版圖，協助更多金融機構與企業，把區塊鏈安全能力無縫嵌進既有系統，並持續緊貼金管會與國際AML監管動態，確保產品與服務永遠站在法規最前緣。