Microchip 推出90W PoE　簡化工業 IoT 部署

隨著工業環境日益朝向自動化與互聯發展，乙太網路供電（Power over Ethernet, PoE）需求持續攀升。PoE可透過單一乙太網路線同時傳輸電力與資料，不僅提升供電可靠性，也簡化部署流程並提高系統擴充彈性。為滿足工業環境需求，Microchip Technology擴展其完整的單埠與多埠PoE產品組合，推出符合IEEE 802.3bt標準的PD-9601GCI Midspan，專為工業應用及嚴苛環境設計。

Microchip網路與連線事業部企業副總裁Charlie Forni表示，目前市場上仍有許多既有網路尚未完全支援PoE的單線部署模式，而我們的工業級PD-9601GCI Midspan可協助客戶更輕鬆地為工廠及工業環境中的智慧設備提供電力。此外，客戶也可將我們的Midspan作為自有品牌供電方案，藉由提供更簡單、整合度更高的供電解決方案，提升產品差異化。

相較於現有的PC-9601GC單埠室內型PoE Midspan，Microchip全新的PD-9601GCI採用工業級設計，可降低複雜配線工程及額外電源插座的需求，同時透過單一乙太網路線提供最高90W電力及10/100/1000 Mbps資料傳輸速度。

此產品具備多項功能與特性，可支援遠端、工廠及其他嚴苛戶外環境的穩定運作，有助於降低停機時間與維護需求，包括：

密封式抗震金屬外殼：具備IP30防護等級（Ingress Protection, IP）。

操作溫度範圍：可在-40°C至75°C環境下穩定運作。

彈性的電源輸入：支援兩組20V至60V DC電源輸入。

強化工業級突波保護：協助防範工業環境中的電壓突波。

多元工業安裝方式：支援DIN導軌、壁掛及面板安裝。

通過工業自動化設備相容性測試：有助於製造商降低整合與可靠度問題。

Midspan安裝於網路交換器之後，透過乙太網路線注入電力，使同一條纜線可同時傳輸電力與資料。此類設備可為遠端或其他部署條件較具挑戰性的環境，提供便利且具成本效益的PoE部署方案。當Midspan與IoT設備搭配使用時，製造商可提供即插即用解決方案，透過網路即可完成供電。