Google Cloud賦能企業邁向代理式企業新時代

2026年對Google來說是別具意義的一年，我們正式迎來深耕台灣的第20個年頭。回顧過去，我們與台灣各行各業的決策者及合作夥伴共同前行，見證了無數次技術革命和成功的商業轉型。而在今天的Google Cloud Day Taipei 2026盛會上，我在與無數企業領袖的交流中，感受到一個強烈的市場共識：我們已正式邁入「代理式企業時代」。

企業對AI的關注，已經從「實驗階段的技術探索」，全面轉向「企業全面落地的營運現實」。

台灣企業在這波科技浪潮上展現了強勁的佈局動能。根據我們委託IDC（國際數據資訊）的最新調查，目前高達57%的台灣組織已部署AI代理，採用進程位居亞太區前端。IDC同時指出，企業正將重心轉向可衡量的商業成果，高達67%的台灣組織預期AI投資將帶來3倍以上的投資報酬率。

然而，要從概念驗證（PoC）走向3倍的投資報酬率，中間存在著巨大的鴻溝。許多企業在導入AI時，往往陷入了因為「各自為政的零碎工具」而產生的陷阱中。當系統無法順利對話，頂尖的IT人才就必須耗費大量時間四處修補系統斷點。這種導入AI和拼湊工具，導致系統產生的「隱形稅（Hidden Tax）」與「整合稅（Integration Tax）」更嚴重拖慢了創新的速度。

要突破這個瓶頸，企業必須轉向可治理、可擴展的系統。而身為超大規模雲端服務供應商（Hyperscaler），Google Cloud的獨特優勢在於提供垂直整合的AI技術堆疊。企業可透過Gemini Enterprise Agent Platform這款端到端平台、Gemini Enterprise應用程式與Agentic Data Cloud，將基礎架構、資料與AI順暢串接，擺脫繁瑣的工具拼湊，在單一且統一的安全環境中落實核心營運。在今年大會中，我們看見橫跨各領域的台灣指標企業，成功運用Google Cloud解決方案將營運挑戰轉化為創新契機：

momo富邦媒體科技：讓AI為智慧零售的核心能力— momo運用Google Cloud的雲端架構與Gemini技術，將AI導入商品理解、搜尋推薦與內容產製等零售場景，並依不同工作負載採取雲端與地端協同，兼顧擴展彈性、成本控制與服務品質。AI真正的價值，不是導入更多工具，而是讓技術進入客戶旅程與日常營運。Google Cloud提供的雲端與AI能力，協助momo加速新場景驗證，讓AI逐步成為零售營運的核心能力。

趨勢科技（Trend Micro）：極致效能與嚴格合規— 因應日益複雜的AI防詐需求，趨勢科技將自建架構遷移至Google Cloud Platform原生服務，其中「AI防詐達人」全面運行於Gemini Enterprise Agentic Platform之上。透過多模態智慧路由，每月穩定處理高達30萬次對抗深偽技術（Deepfake）與詐騙的AI偵測呼叫。此項導入成功將推論延遲縮短35%，讓基礎設施的每月營運成本節省約30%，並符合一般資料保護規則（GDPR）與服務與組織控管（SOC）2的嚴格合規標準，更確保所有AI決策具備可稽核的透明度。

潮網科技（Wavenet）：敏捷開發與成本優化 — 協助銷售與管理450個創作者頻道的潮網科技，過去面臨開發週期漫長與客製化成本高昂的挑戰。為了解決此結構性瓶頸，團隊以Gemini Enterprise作為統一入口以管理互連的多代理（Multi-Agent）工作流程，並透過Gemini Enterprise Agentic Platform作為企業級推理引擎。此外，團隊透過Agent Development Kit（ADK）框架將代理邏輯標準化為自主微服務，成功將應用程式的開發與部署時程從數週縮短至數天；更結合Veo 3與Gemini Omni模型實現自動化影片生成與即時編輯，將每項影片重組任務成本大幅降低至僅需0.5至1美元。

指標企業的成功實踐，正是代理式AI落地的具體縮影。Google Cloud將持續與各產業夥伴共同驅動創新，全面加速台灣企業的轉型速度與競爭力。

實現AI大規模商轉，高度仰賴前線技術的落地支持。為此，我們正透過擴大前線部署工程師（FDE，Forward Deployed Engineer）團隊規模，將高度專業的AI技術人才直接派駐到企業客戶端，透過「配對開發」與「技能移轉」，協助企業跨越從實驗階段到真實生產環境的落差，並邁向大規模營運。同時，我們深知規模化必須建立在信任之上，因此我們為客戶提供整合式的安全骨幹，確保AI代理擁有演進速度與AI一樣快的資安架構，以具備可針對威脅即時回應的自主防禦能力。

除了企業端的賦能，我們深信新創與開發者更是驅動台灣科技創新的活水。在培育新創方面，今年我們將持續透過「Google孵創計畫」與20多個產官學研夥伴共築生態系，透過Google CloudAI計畫提供最高35萬美元的Google Cloud抵免額，以降低模型訓練與代理式AI開發門檻；且將協助逾百家新創導入Gemini Enterprise Agent Platform，並進一步促成30家以上團隊建構出企業級的代理式AI應用並推向全球；同時，我們也積極深耕技術生態系，透過「Build with AI」計畫，上半年已聯手專家社群舉辦76場活動、超過2,200位開發者動手實作學習Google Cloud AI技術，下半年更將結合全台六大城市的DevFest年度盛會，持續厚植在地人才最新的AI技術實力。

我們深感榮幸能參與台灣產業的每一次躍進。從硬體製造的輝煌，到如今代理式軟體應用的崛起，Google Cloud將持續深耕台灣，提供全方位的技術與資源支持，引領台灣邁向代理式企業時代。我們期待持續作為台灣企業最堅實的後盾，與所有在地夥伴同行，共同成就「智慧台灣」。