微軟《2026 工作趨勢指數》報告：當員工已就緒，組織準備好了嗎？

隨著AI與agent深入核心工作流程，全球企業迎來一場以「組織重構」為核心的工作模式轉型。微軟最新發表的《2026工作趨勢指數》報告中指出，Microsoft 365中的活躍agent數量較去年成長15倍，大型企業中成長幅度更高達18倍。AI正逐步承擔常態性的工作執行，人們將擁有更多時間專注於判斷、決策與創新。未來工作的核心將不再只是導入AI工具，而是企業能否重塑工作方式與組織設計，建立能持續學習、優化與規模化的人機協作體系，重新定義與AI的合作模式。

微軟《2026工作趨勢指數》報告基於十個國際市場、兩萬名AI使用者以及數兆筆匿名化處理的Microsoft 365生產力訊號。研究者同時與頂尖的AI、職場與組織心理學專家一同分析資料以了解整體趨勢。雖然職場上確實有工作者由於擔心失業或對於跟上高速發展的新科技感到焦慮，但研究同時亦指出有越來越多的工作者，以更進階的方式利用AI資源。

根據調查，全球66%的AI使用者表示，AI讓他們有更多時間投入高價值工作，58%認為AI協助他們完成一年前無法企及的工作成果。對於最成熟的AI使用者，「前瞻專業工作者（Frontier Professionals）」而言，這項比例更高達80%。微軟進一步在保障隱私的情況下分析超過10萬筆Microsoft 365 Copilot互動紀錄，發現近半數（49%）的AI使用情境集中於分析資訊、解決問題、評估判斷與創意思考等高認知價值工作，其餘則用於互動溝通（19%）、文件撰寫與紀錄等工作產出（17%），以及資訊蒐集（15%），顯示AI應用已不再侷限於基礎的自動化，而是逐步延伸至更具策略性與創造力的工作內容。

與AI協作的工作模式，可依工作者參與任務的方式與運用agent的程度，分為四種類型：由人類主導方向並委派執行（delegation）、人類與AI共同完成任務的協作（collaboration）、即時詢問（asking），以及探索創新（exploration）。工作者與AI的互動並非固定於單一模式，而是會依不同情境與需求靈活切換。相較於一般使用者，前瞻專業工作者更能在善用AI與維持人類專業能力之間取得平衡；他們會判斷哪些工作適合交由AI執行，也會保留部分任務親自完成，以持續培養專業判斷與批判思考，並掌握工作成果的決策主導權。

報告中指出，台灣有22%的AI使用者屬於前瞻專業工作者，高於全球平均（16%），展現更加成熟的AI使用能力與自主學習動能。然而，在AI領導力與工作流程標準化方面，台灣企業的組織與團隊成熟度仍低於全球整體平均，反映AI應用多數仍停留在個人層級應用，尚未轉化為組織級能力。