原生雲端AI判讀　協調流程自動化回應

論及當前資安相關議題，台灣微軟亞太區技術支援中心資訊安全暨風險管理協理林宏嘉觀察，實際上並非技術問題，主要是企業高階管理層的思維尚未跟進威脅演進的腳步。當資安問題等同於犯罪，勢必跟人脫離不了干係，如此一來，就必須以人為核心來思考因應對策。

「現在的風險控管較以往差異很大，在安全領域的風險控管較為特殊，我們在對付的是一群窮凶惡極的流氓、犯罪者，嘗試用理性方式來解決是徒勞無功的，除非願意面對真實資安現況，否則難以收斂不同環境下所產生的內部威脅問題。」林宏嘉強調。

內部威脅若仰仗工具即可解決，長期以來企業導入建置各式資安技術，按理說事故發生率應該會降低，實際上卻並非如此。他從實際協助客戶處理資安事件的經驗中發現，多數的資料外洩都是透過合法權限與管道成功竊取，由此不難發現，控管政策顯然出了問題。「近幾年爆發的資料外洩事件，更像是失去控制，因為威脅局勢持續不斷地在改變，而高層卻未能掌握風險現況，自然無從制定因應對策。」

為了能夠完整解析檔案操作行為，微軟日前提出新一代的AI資安防禦工具Azure Sentinel，運用機器學習演算使用者與實體設備之間的行為分析（UEBA）。台灣微軟雲端平台事業部副總經理李啓後指出，使用者存取檔案的行為記錄保存在Azure平台打造的大數據環境，以持續餵入資料來源不斷地學習，並改進演算分析模型，提高安全檢測、自動回應的精準度。

「如今的Azure Sentinel服務已具備預先訓練完成的資料模型，降低了客戶的前期服務成本。在過去，通常需要委外聘請昂貴的顧問群來協助建立基本資料來源，以訓練資料模型提高判斷能力。Azure Sentinel服務立即可用的特性，正可直接配置觸發回應的執行條件，幫助IT人員減輕制定控管政策方面的負擔，更專注於處置資安事件的根本原因。」李啓後說。

台灣微軟亞太區技術支援中心資訊安全暨風險管理協理林宏嘉指出，現代資安風險未能有效控制的主因，不外乎企業高階管理層的思維尚未跟進威脅演進的腳步。當資安問題等同於犯罪，勢必跟人脫離不了干係，必須以人為核心來思考因應對策。

林宏嘉補充，企業現在面對的是數位犯罪戰爭化。跟以往認知的威脅模式已大不相同，不再僅是發送破壞式病毒、系統植入木馬程式發送廣告，犯罪者的終極目的是要取得高經濟價值的智慧財產，抑或是具備商業價值的數位資料，而且為達目的無所不用其極，如此狀況跟戰爭並無二致，以往「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的處理方式早已無法因應。隨著人工智慧與機器學習演算分析能力逐漸成熟、提高精準度，確實有助於輔助企業IT藉此掌握資安風險程度，及早防範防止災害發生。