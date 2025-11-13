智慧營運邁向永續　AI應用重塑管理模式

在全球缺工與高齡化社會加速到來的同時，台灣企業正面臨人力資源緊縮、營運效率提升與永續減碳的多重挑戰。叡揚資訊（GSS）以近40年的系統開發經驗為基礎，結合AI、知識管理、低程式碼開發與永續治理等多元能力，協助企業從「AI願景」邁向「AI行動」，轉化為數位轉型的動能。

叡揚資訊全方位銷售顧問處副處長李政權指出，自ChatGPT問世以來，企業普遍開始嘗試導入AI，但實際落地應用的比例仍不高。根據KPMG的調查，僅有12%的台灣企業將AI深度融入營運流程，大多數仍停留在單點或試驗階段。李政權強調，企業必須先釐清「AI要解決什麼問題」，再選擇合適的模型與應用情境。他舉例，許多企業最迫切的目標是降低人力成本（43%）、提升產品或服務效率（41%）、改善內部行政效能（40%），而AI能在這些面向扮演加速器的角色。

他指出，AI已經可以不只是「知識型問答」，而是進一步與企業內部系統（ERP、CRM、MES等）串接，形成智慧助理。例如在巡檢或訂單異常通報場景中，AI可即時透過對話式介面提醒員工處理，若超過時間未回應，系統甚至能自動升級至通知主管，避免關鍵事件延誤。

除了營運效率，AI在知識管理（KM）的價值逐漸浮現。李政權指出，台灣正邁向超高齡社會，許多資深員工即將退休，知識斷層將成為企業隱憂。透過AI整合知識庫，結合文件、SOP、維修紀錄等資料，員工可利用對話式介面快速獲取所需資訊，並避免「AI幻覺」的問題。

叡揚資訊也將AI應用於人力資源管理，如「HR BOT」可協助新人快速熟悉公司制度與流程，並依照不同階段推送學習任務，縮短上手時間。這不僅降低人力培訓成本，也提升了員工體驗與留任意願。

ESG與碳管理已成為各行業無法迴避的課題。李政權指出，主管機關要求上市櫃企業必須提交永續報告與碳盤查數據，對中小企業而言更是一大挑戰。叡揚資訊推出的Vital NetZero零碳雲，結合ISO 14064-1與ISO 14067等國際標準，提供企業碳盤查、數據管理與稽核追蹤的平台化服務。

叡揚資訊全方位銷售顧問處副處長李政權指出，AI應用須深度融入企業營運與知識管理，協助組織在缺工與永續壓力下提升效率、強化競爭力。

在此過程中，AI發揮了資料歸檔、自動佐證與基準年績效迴歸分析的作用。例如，AI可依據產能、氣溫等變數，建立能源績效模型，協助企業持續追蹤減碳成效，甚至針對CBAM（碳邊境調整機制）提供符合歐盟出口要求的碳排放計算。